Κατερίνα Καινούργιου: Η πρόταση γάμου, ο Νίκος Κοκλώνης και οι δυσκολίες της οικογένειάς της

Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε καλεσμένη στο νέο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Στη συνέντευξη, μιλά για την πρόταση γάμου από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, τη σχέση της με τον Νίκο Κοκλώνη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς της.

Ένα σύντομο preview κυκλοφόρησε το βράδυ της Τετάρτης 18 Ιουνίου, ενώ η πλήρης συνέντευξη θα προβληθεί την Πέμπτη 19 Ιουνίου.

«Σηκώνονται για τα δίπλα τραπέζια, φώναζαν she said yes, πριν πω το «ναι». Πολλές φορές μου λέει άντε πότε θα κάνουμε ένα παιδάκι. Μήπως εγώ δεν το χαρίζω επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλη. Βλέπω από τα λάθη του παρελθόντος, βλέπω από τα λάθη που έκανα την προηγούμενη χρονιά και δεν θέλω να τα ξανακάνω. Να με κράζουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να λέω τι έχω κάνει. Τι ψέματα αυτά, να κλαίω με λυγμούς» αναφέρει μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Καινούργιου.

«Έχει πει για μένα πολύ ακραία πράγματα. Έχει κάνει δηλώσεις που με αδίκησαν. Γιατί το έκανε αυτό; Μετά σκέφτομαι μήπως τον μπρίζωσαν κάποιοι άλλοι; Στεναχωρήθηκα που έμαθε ότι παντρεύομαι και δεν μου έστειλε ένα μήνυμα, γιατί ήξερε ότι αυτό το ήθελα πολύ μέσα μου. Και επειδή ένιωθα ότι με τον Νίκο Κοκλώνη ότι είχα έρθει κοντά και ότι του είχα ανοίξει πολύ την καρδιά μου, την ψυχή μου, του είχα πει τα πάντα, ήθελα σε αυτό το κομμάτι, που πίστευα ότι είχα δίκιο, να είναι λίγο πιο δίπλα μου» τονίζει σε άλλο σημείο η παρουσιάστρια.

