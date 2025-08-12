Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ξέσπασε σε παράστασή του στα Χανιά - «Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

Ένα ντροπιαστικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (11/8) κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου», όταν κάποια άτομα έξω από το θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά, φώναζαν δυνατά και έκραζαν τον θίασο.

Το γεγονός ήταν τόσο έντονο, που δεν άφησε ανεπηρέαστους τους ηθοποιούς, με τον πρωταγωνιστή της παράστασης, Βλαδίμηρο Κυριακίδη να παίρνει τον λόγο και να λέει χαρακτηριστικά: «Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε», κατέληξε αγανακτισμένος ο αγαπητός ηθοποιός.

Σύμφωνα με καταγγελίες θεατών στο zarpanews.gr, οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που δεν ήταν μόνο αποπροσανατολιστικές για τον θίασο, αλλά και ενοχλητικές για το κοινό που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και να ευχαριστηθεί την παράσταση.

