Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλεται η συναυλία της στο Παλαιρό Αιτωλοακαρνανίας λόγω της φωτιάς

Η Έλλη Κοκκίνου γνωστοποίησε την αναβολή της συναυλίας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, στο Λιμάνι Παλαίρου, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή της Βόνιτσας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Με ανάρτησή της στο Facebook, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι η απόφαση λήφθηκε από κοινού με τον Δήμο Ακτίου–Βόνιτσας, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών. Η νέα ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

«Λόγω των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας και της Αιτωλοακαρνανίας, και ύστερα από συνεννόηση με τον Δήμο Ακτίου–Βόνιτσας, αποφασίσαμε από κοινού να αναβάλουμε την αποψινή μας συναυλία στο Λιμάνι Παλαίρου για νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα! Η σκέψη μου είναι κοντά σε όλους όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες. Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα» έγραψε η Έλλη Κοκκίνου στο Facebook.