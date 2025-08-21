Βαρύ πένθος για τον Μπο - Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο
Μέσω ανάρτησης στο Instagram γνωστοποίησε την απώλεια ο Μπο
Δύσκολες ώρες βιώνει ο Μπο και η οικογένειά του καθώς έφυγε από τη ζωή κοντινό συγγενικό του πρόσωπο.
Ο ράπερ έκανε μια ανάρτηση το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου γνωστοποιώντας πως έφυγε από τη ζωή ο θείος του.
«Καλό ταξίδι Θείο. Ήσουν ένας υπέροχος άντρας, πατέρας, θείος, σύζυγος, αλλά και άνθρωπος πάνω από όλα. Τώρα θα κάνεις παρέα με τις αδερφούλες σου, την θεία και πολυαγαπημένη μου γιαγιά. Πες της ότι την αγαπάω πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
