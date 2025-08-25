Νατάσσα Μποφίλιου: Με νέα ανάρτηση απαντά στο bodyshaming του Μάνου Βουλαρίνου

Με νέα ανάρτηση στα social media η Νατάσσα Μποφίλιου απαντά στην προσβλητική ανάρτηση του Μάνου Βουλαρίνου προκαλώντας παράλληλα όλους τους επικριτές της για επόμενες… κακεντρέχειες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μάνος Βουλαρίνος σχολίασε τη φωτογραφία της Νατάσσας Μποφίλιου στην οποία η τραγουδίστρια πόζαρε με μπικίνι. Ο κωμικός έγραψε «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Η ανάρτηση του Μάνου Βουλαρίνου

Το bodyshaming του Μάνου Βουλαρίνου δέχθηκε σφοδρή κριτική από τους χρήστες των social media, αλλά φαίνεται ότι η Νατάσσα Μποφίλιου αποφάσισε να απαντήσει με τον τρόπο της.

Η τραγουδίστρια ανέβασε σε insta story άλλη μια φωτογραφία της – από το ίδιο σημείο, με το ίδιο μαγιό, απλώς σε λίγο διαφορετική πόζα.

Το instastory της Νατάσσας Μποφίλιου

