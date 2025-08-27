Μαίρη Βυτινάρος: Απολαμβάνει τις διακοπές της στην Μύκονο - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Ματογιάννα

Τις τελευταίες μέρες, η Μαίρη Βυτινάρος απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο. Η Ελληνοαυστραλή καλλονή έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM. Το 32χρονο μοντέλο, ύψους 1,85 μ., γεννημένο στη Μελβούρνη, είναι τρίτης γενιάς Ελληνίδα της Αυστραλίας, με Έλληνα πατέρα και Ιταλίδα μητέρα.

Καθημερινά, η Μαίρη χαλαρώνει κάνοντας βουτιές στα καταγάλανα νερά του νησιού, ενώ τα βράδια απολαμβάνει τη νυχτερινή ζωή. Η κάμερα του Mykonos Live TV την «συνέλαβε» να περπατά στα Ματογιάννα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαίρη Βυτινάρος μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον απαιτητικό χώρο του μόντελινγκ, κυρίως σχετικά με το βάρος της. Όπως αποκάλυψε, συχνά της ζητούσαν να χάσει πόντους από τους γοφούς της, ενώ το πρακτορείο της την ρωτούσε καθημερινά για τη διατροφή και την προπόνησή της, απαιτώντας να ακολουθήσει ό,τι χρειαστεί για να ανταποκριθεί στα πρότυπα του χώρου.