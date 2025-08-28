Αυτή είναι η νέα σύντροφος του Γιάννη Αϊβάζη

Η πόρτα του έρωτα φαίνεται πως ξαναχτύπησε για τον Γιάννη Αϊβάζη ο οποίος μετά τον χωρισμό από την επί χρόνια σύζυγό του, Μαρία Κορινθίου με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί, φαίνεται πως βρίσκεται ξανά σε σχέση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Huffington Post ο γνωστός ηθοποιός είναι ζευγάρι με την Άννα Μαρία Σιγάλα η οποία είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Μάλιστα, φαίνεται πως το ειδύλλιό τους έχει αρχίσει από τα μέσα της άνοιξης και για αυτό τον λόγο ο Γιάννης Αϊβάζης έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού του στο νησί της Σαντορίνης.

«Η σχέση τους είναι σοβαρή. Μάλιστα η Άννα Μαρία έχει δημοσιεύσει τρυφερές τους φωτογραφίες στο ιδιωτικό προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Εκείνη έχει έρθει κοντά με τη 17χρονη κόρη του, Ισμήνη, που έκανε έναν μήνα διακοπές μαζί τους στη Σαντορίνη, ενώ εκείνος έχει ήδη γνωρίσει τις δύο μικρές της κόρες από τον πρώτο της γάμο» δηλώνει πηγή κοντά στον ηθοποιό.

Ο ηθοποιός προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση με τη νέα του σύντροφο.

Αυτή είναι η σύντροφός του: