Γκόρντον Ράμσεϊ: Η μυστική μάχη του με τον καρκίνο - Αποκάλυψε την επέμβαση που έκανε

Με μία φωτογραφία που απεικονίζει τον εαυτό του με ράμμα κάτω από το αυτί του, το οποίο αποτελούσε μέρος επέμβασης για την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος, ξάφνιασε τους σχεδόν 20 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram ο Γκόρντον Ράμσεϊ το Σάββατο (30/08).

Ο διάσημος σεφ προέτρεψε τους θαυμαστές του να μην ξεχνούν να χρησιμοποιούν αντηλιακό έπειτα από τη θεραπεία του.

Ο τηλεοπτικός σεφ δήλωσε ότι είναι «πολύ ευγνώμων» που η ιατρική του ομάδα αφαίρεσε επιτυχώς το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα από το πρόσωπό του.

«Μην ξεχάσετε την αντηλιακή σας κρέμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας υπόσχομαι ότι δεν είναι λίφτινγκ! Θα χρειαζόμουν επιστροφή χρημάτων……», έγραψε στο Instagram.

Απαντώντας στην ανάρτησή του, ο τηλεοπτικός κριτής Robert Rinder δημοσίευσε ένα emoji με καρδιά.

Ο οργανισμός Cancer Research UK σχολίασε επίσης: «Χαιρόμαστε που ακούμε ότι είσαι καλά, Gordon, και σε ευχαριστούμε που ευαισθητοποίησες το κοινό για το πόσο σημαντικό είναι να προστατευόμαστε από τον ήλιο.

Αναζητήστε σκιά, καλύψτε το σώμα σας και εφαρμόστε αντηλιακό τακτικά και σε γενναιόδωρη ποσότητα».

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) είναι ένας κοινός τύπος μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος που ξεκινά στο ανώτερο στρώμα του δέρματος.

Η κύρια αιτία είναι η υπεριώδης ακτινοβολία, με παράγοντες κινδύνου όπως η προχωρημένη ηλικία, το ανοιχτόχρωμο δέρμα και το ιστορικό καρκίνου του δέρματος στο παρελθόν.

Οι μελανωματικοί καρκίνοι του δέρματος είναι πιο σοβαροί και δύσκολο να θεραπευτούν.

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ο Ράμσεϊ είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά από πτώση από το ποδήλατό του στις ΗΠΑ, ενώ δεν φορούσε κράνος. Τότε, δημοσίευσε φωτογραφίες με ένα μεγάλο μωβ μώλωπα στον κορμό του και είπε ότι ήταν «τυχερός που βρίσκεται εδώ».

