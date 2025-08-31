Φαίη Μαυραγάνη: Το αρνητικό μήνυμα που έλαβε στον αέρα του ΣΚΑΪ και η αντίδραση της
Η παρουσιάστρια διαβάζοντας τα σχόλια που λαμβάνει στους λογαριασμούς της εκπομπής της στα social media έπεσε πάνω σε ένα αρνητικό σχόλιο
Η Φαίη Μαυραγάνη στην σημερινή της εκπομπή «Καλημέρα» στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ ήρθε αντιμέτωπη με ένα δυσάρεστο μήνυμα.
Η παρουσιάστρια διαβάζοντας τα σχόλια που λαμβάνει στους λογαριασμούς της εκπομπής της στα social media δέχθηκε ένα μήνυμα που έλεγε: «Άντε τελειώνετε τόση ώρα, σας βαρεθήκαμε, μας γράφει η κυρία Σοφία. Υπομονή, κυρία Σοφία, θα φύγουμε κι εμείς», είπε αρχικά η Φαίη Μαυραγάνη και πρόσθεσε: «Είναι κι αυτά στο πρόγραμμα, παιδιά. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουμε. Υπάρχει και το «ξου-ξου» στο πρόγραμμα».
