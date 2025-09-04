STAR: Η μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα και τα πρόσωπα - κλειδιά

Τις τελευταίες τηλεοπτικές σεζόν το STAR έχει αποδείξει ότι είναι στη μικρή εκείνη λίστα με τα κανάλια που προχωρούν με στρατηγική και «χτυπούν» πρωτιές.

Στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, τα στελέχη δείχνουν ότι είναι έτοιμα… για όλα προχωρώντας σε σημαντικές κινήσεις.

Εδώ και λίγες ώρες, στον αέρα βρίσκεται το τρέιλερ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα». Το δυνατό χαρτί του σταθμού της Κηφισιάς έρχεται για 11η σεζόν και θα διαρκεί περισσότερο, με τους ιθύνοντες να αποδεικνύουν έμπρακτα στη Ζήνα Κουτσελίνη τη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη που έχουν στην τηλεοπτική της αξία. Έτσι από τις 15 Σεπτεμβρίου, η κοινωνική εκπομπή θα προβάλλεται από τις 11.45 έως τις 14.45 δίνοντας πάσα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Φυσικά, την πρώτη καλημέρα στο STAR θα λέει το δίδυμο του «Breakfast@STAR». Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου έρχονται στην αρένα πιο έμπειροι πλέον, με τον Χρήστο Αϊβαλιώτη στο τιμόνι της αρχισυνταξίας να γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Μεγάλο ατού παραμένει το παρεΐστικο πάνελ με τους Μαίρη Αργυριάδου, Λιλή Πυράκη και Κωνσταντίνο Ντάφλο να αναλαμβάνουν δράση.

Πρόσωπο-κλειδί είναι και ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Με διπλό ρόλο, αφού εκτός από το άκρως επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι «Τροχός της τύχης» θα αναλάβει και το «Club 1%», ο παρουσιαστής ξέρει ότι η κορυφή κατακτιέται με δουλειά και χωρίς πολλά λόγια.

Τα βλέμματα, πάντως, είναι στραμμένα και στο «GNTM». Οι φανατικοί των ριάλιτι περιμένουν την επιστροφή του εν λόγω πρότζεκτ και οι πρώτες πληροφορίες από τα γυρίσματα κάνουν λόγο για δυνατές δοκιμασίες και καλές δόσεις ίντριγκας. Μην ξεχνάμε ότι το κανάλι είναι «μανούλα» στα επιτυχημένα φορμάτ.

Αν όλα τα παραπάνω αποφέρουν καρπούς, όπως προμηνύεται, τότε θα δούμε κι άλλες αφίξεις στον προγραμματισμό φέρνοντας ανακατατάξεις στο τηλεοπτικό σκηνικό.

Διαβάστε επίσης