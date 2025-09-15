«Breakfast@Star» για 4η σεζόν με συγκίνηση και χαμόγελα

Λίγα λεπτά πριν τις 09.00, το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, στον αέρα για τέταρτη σεζόν βγήκε η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου με το «Breakfast@Star».

«Καλημέρα, καλό φθινόπωρο... Άλλοι κλαίνε στο φινάλε, εγώ θα κλάψω στην πρεμιέρα», είπε η Ελένη Χατζίδου. «Συγκινήθηκες πολύ, ε; Το Breakfast 4 είναι

εδώ και ξεκινάει», πρόσθεσε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Για 4η συνεχόμενη χρονιά είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρέα και φέτος. Υγεία παιδιά! Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο καλοκαίρι», τόνισε η παρουσιάστρια συνεχίζοντας: «Να σας προσφέρουμε το πιο πλούσιο, χαλαρωτικό, δυναμωτικό, μυρωδάτο, λαχταριστό πρωινό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι το κυριότερο γεύμα της ημέρας με αυτό ξεκινάς τη μέρα, με χαμόγελο και αισιοδοξία και πολλές αποκλειστικότητες».

Η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη, με τη φρεσκάδα και την εμπειρία τους, σκοπεύουν να αναδείξουν όλα όσα συμβαίνουν στη σόουμπιζ και την τηλεόραση, από το πρώτο λεπτό της ημέρας.

