Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η απάντηση για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου σε δηλώσεις που παραχώρησε στην τηλεόραση του Star αναφέρθηκε στη νέα τηλεοπτική σεζόν, στη συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο ενώ απάντησε και σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε την περσινή συμμετοχή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Είμαστε στην αρχή είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, άνθρωπος και θα γίνει και φίλος. Τον σέβομαι πολύ, με σέβεται πολύ, νομίζω ότι έχουμε μια χημεία που την είχαμε δει», είπε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Και πρόσθεσε: «Το είχα αποφασίσει ότι ήθελα να επιστρέψω στα γνώριμα λημέρια μου, σε αυτό που ξέρω να κάνω καλά και στις λεγόμενες εργοστασιακές μου ρυθμίσεις».

Για την εκπομπή Super Κατερίνα, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που το διάβασα, το έκλεισα, το τοποθέτησα στη βιβλιοθήκη. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα».

Σχετικά με το αν θα παρακολουθεί την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απάντησε: «Τώρα θα αλλάξουν τα ωράριά μας. Θα είμαι πολύ βραδινή. Θα πρέπει να ξυπνάω λίγο πιο αργά. Από δημοσιογραφική περιέργεια θα πρέπει να τους δω όλους τους συναδέλφους και να τους ευχηθώ όλους από το σπίτι να έχουν μια καλή σεζόν».