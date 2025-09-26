«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

Τρεις εβδομάδες έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που ξεκίνησαν σταδιακά οι πρεμιέρες της χρονιάς και ήδη μετράμε απώλειες από τις ομάδες των εκπομπών.

Η αρχή έγινε στην εκπομπή «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου. Το κοινωνικό φορμάτ δεν έχει βρει θέση ακόμη στην καρδιά του κοινού και τα νούμερα τηλεθέασης περιορίζονται σε μονοψήφια. Εκτός των αλλαγών που γίνονται στο στούντιο και στην παρουσία ζωντανού κοινού, ο δημοσιογράφος Γιάννης Μακρυγιάννης παραιτήθηκε αφήνοντας «κενή» μία θέση στην ομάδα της Τατιάνας. Να σημειωθεί ότι, παρά τα όσα ακούγονται τα τελευταία 24ώρα για παραίτηση της οικοδέσποινας, η ίδια παραμένει στο πόστο της για να «παλεύει» συμμαχώντας με τα στελέχη για την πορεία της εκπομπής.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει την καλύτερη χρονιά της στην TV. Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε ανανεωμένη, με νέα σύνθεση ομάδας και αλλαγές στη θεματολογία, καταφέρνοντας να κερδίζει την πρώτη θέση και να σπάει ακόμη και το φράγμα του 20% στην πρωινή ζώνη. Στοιχείο που πλέον σπανίζει, αφού ο ανταγωνισμός καθηλώνει τις περισσότερες εκπομπές σε χαμηλές πτήσεις. Όμως, η παρουσιάστρια μετρά την πρώτη της αποχώρηση για φέτος, αφού έφυγε ο αρχισυντάκτης της Θοδωρής Σημαντηράκης. Στο τιμόνι της εκπομπής παραμένει η Ειρήνη Αρβανίτη, ο άνθρωπος στο ακουστικό της Κατερίνας Καινούργιου.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το «Πρωινό» και ο «Γιώργος Λιάγκας», αφού η αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου συζητήθηκε έντονα. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός δεν μπόρεσε να συνηθίσει τα αυστηρά ωράρια, με τον παρουσιαστή να αναφέρει: «Δεν μου αρέσει αυτό που θα γίνει και προσπάθησα να το αποτρέψω 2-3 μέρες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί θα γράψουν τέρατα. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν τα πάντα. Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας». «Έχω δουλέψει όπου μπορείτε να φανταστείτε. Πάντα από τις 10 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μία ώρα κάνει τη διαφορά. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου. Όταν βλέπεις ότι δεν τα φέρνεις βόλτα με το πρωινό ξύπνημα…», είπε ο Ποσειδώνας. «Σε ευχαριστώ για την πρόταση, την κατανόηση και επειδή προσπάθησες να με μεταπείσεις. Θεωρώ ότι η σεζόν είναι δική σου», πρόσθεσε.

