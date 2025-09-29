Η Τζένιφερ Λόπεζ για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ: Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ

Σε μία από τις σπάνιες αναφορές της στο διαζύγιό της με τον χολιγουντιανό σταρ Μπεν Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ, ξάφνιασε με την αφοπλιστική ειλικρίνειά της.

Το διαζύγιο μεταξύ της Λόπεζ, 56 ετών, και του Άφλεκ, 53 ετών, οριστικοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από μια σχέση που παρατάθηκε από χρόνια πήγαινε-έλα.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο CBS News Sunday Morning, η Λατίνα σταρ εξήγησε ότι η διαδικασία χωρισμού την ανάγκασε να σκεφτεί βαθιά τον εαυτό της και τις προτεραιότητές της.

«Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί στη ζωή μου», είπε η Λόπεζ, καθώς όπως εξήγησε η εμπειρία σηματοδότησε το πριν και το μετά στον τρόπο που βλέπει τις σχέσεις, οδηγώντας την να εκτιμήσει τη σημασία της προσωπικής ανάπτυξης και της ευημερίας.

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών ξεκίνησε το 2002 και γρήγορα τράβηξε την προσοχή του Τύπου και του κοινού. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε, αλλά τερμάτισε τη σχέση το 2004, κάτι που τους οδήγησε να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους για αρκετά χρόνια.

Μετά από αυτό, η Λόπεζ παντρεύτηκε τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα Μαξ και Έμμε, ενώ ο Άφλεκ παντρεύτηκε την Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.

Η επανένωση της Λόπεζ και του Άφλεκ πραγματοποιήθηκε το 2021 και παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 2022, με μία δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια. Η αίτηση διαζυγίου ήρθε δύο χρόνια αργότερα για... ασυμβίβαστες διαφορές.

Η συνεργασία εν μέσω διαζυγίου

Η περίοδος του διαζυγίου συνέπεσε με τα γυρίσματα του Kiss of the Spider Woman στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, στην οποία ο Άφλεκ ήταν εκτελεστικός παραγωγός.

Jennifer Lopez on how Ben Affleck financed her new movie ‘KISS OF THE SPIDER WOMAN’:



“I told him this was the role I was born to play and I wanted to do it, and he was like, ‘OK,’ and he helped make it happen.” pic.twitter.com/v6euToTD1S — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) September 28, 2025

Η Λόπεζ εξομολογήθηκε ότι εκείνη η περίοδος ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω της συναισθηματικής έντασης που βίωσε.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που έπαιζα αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο χαρούμενη, και μετά στο σπίτι, τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Και είπα, "Πώς μπορώ να δουλέψω με αυτό;"», αφηγήθηκε η Λόπεζ, μεταφέροντας πώς η αντίθεση μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και ιδιαίτερης δυσφορίας έγινε καθημερινή πρόκληση.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Νέα Υόρκη, η Λόπεζ είχε την αποστολή να εξισορροπήσει τις απαιτήσεις της καριέρας της με την προσωπική της κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον επίσημο λογαριασμό της η Τζένιφερ Λόπεζ έχει ανεβάσει δύο αποσπάσματα, που αφορούν στην ταινία και στη στήριξη που είχε από τον πρώην σύζυγό της, αλλά και για την προοπτική ενός Όσκαρ, χωρίς καμία αναφορά στο κομμάτι όπου μιλάει για το διαζύγιό της.

Διαβάστε επίσης