«Μεγάλη χίμαιρα»: Το καθηλωτικό τρέιλερ της σειράς που όλοι περιμένουμε

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX, μέσα από μια τολμηρή και υψηλής αισθητικής τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων. Το νέο extended trailer της «Μεγάλης χίμαιρας» είναι στον «αέρα» και μας οδηγεί βαθύτερα στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται.

Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά μας καλεί σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής.

Η Fotini Peluso, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Κίτσος, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Καίτη Μανωλιδάκη, ο Δημήτρης Τάρλοου, η Βάσω Ιατροπούλου, η Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Γιώργος Μιχαλάκης, ο Νικόλας Χανακούλας, ο Γιώργος Φριντζήλας, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Χριστίνα Κυπραίου, ο Λεωνίδας Χρυσομάλλης, ο Ελισσαίος Βλάχος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί, συνθέτουν ένα σύνολο υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, που δίνει ζωή στους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

