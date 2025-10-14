Βαλέρια Κουρούπη για τα όρια στη σάτιρα: «Αν έλεγα σήμερα “γέλα χοντρέ” μπορεί να πήγαινα φυλακή»

Με αφορμή την επιστροφή της επιτυχημένης κωμωδίας «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χήρα», η Βαλέρια Κουρούπη φιλοξενήθηκε στο ραδιόφωνο Flash 99.4 και μίλησε για τα όρια της σάτιρας, την ελευθερία της δημιουργίας και τις αλλαγές στη ζωή της.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες της έκφρασης στην κωμωδία σήμερα, κάνοντας αναδρομή στον ρόλο της στη θρυλική σειρά «Εκείνες κι Εγώ»: «Εγώ ποτέ σήμερα δεν θα έλεγα στον Τάσο Κωστή “γέλα χοντρέ”, θα μου το είχαν κόψει, μπορεί και να πήγαινα φυλακή! Κι όμως, αυτό δεν έθιξε ποτέ τον ρόλο του Τάσου, ούτε κανέναν άλλον. Ούτε έναν άνθρωπο που έχει παραπάνω κιλά δεν έθιξε αυτό. Ούτε ο Γιάννης (Μπέζος) που έκανε πλάκα στη Δεβόρα. Τώρα θα επιτρεπόταν να γραφτεί σειρά όπου να υπάρχει μια κοπελίτσα μαυρούλα που μιλάει σπαστά; Βεβαίως όχι. Είμαστε μια κοινωνία που προοδεύει, αλλά ο ρατσισμός μας δεν εξαρτάται από αυτό. Ο ρατσισμός μας, δυστυχώς, υπάρχει».

«Δεν έχουμε αποδεχτεί τον όρο “γυναικοκτονία”, αλλά στην κωμωδία δεν πρέπει να πούμε, ξέρω ‘γω... αυτό...»

Παρόλα αυτά, η ίδια δηλώνει ότι διατηρεί την αισιοδοξία της: «Παρ’ όλα αυτά, είμαι αισιόδοξη. Μακάρι όλο αυτό να οδηγήσει κάπου καλό, να μας πάει πιο μπροστά ως κοινωνία.»

Πώς βίωσε την επιτυχία

Η Βαλέρια Κουρούπη μοιράστηκε επίσης πώς βίωνε την τεράστια επιτυχία του πρώτου της τηλεοπτικού ρόλου — εκείνου της Λίλης — στη σειρά «Εκείνες κι Εγώ»:

«Δεν το καταλάβαινα τότε, γιατί ήμουν πολύ νέα. Το κατάλαβα αργότερα, τα επόμενα χρόνια των επαναλήψεων... που με έπαιρνε ο Μπέζος και μου έλεγε: “Βάλε να δεις... έχει το επεισόδιο που κάνεις αυτό.” Και τα έβλεπα και έλεγα: “Κοίτα ρε παιδί μου, μικρό παιδί ήμουν! Πώς έβρισκα το θάρρος να δοκιμάσω καινούρια πράγματα πάνω σε αυτό;”»

Πόσο επηρεάζουν τα social media

Αναφέρθηκε επίσης στην αλλαγή των κανόνων στη σημερινή τηλεόραση και στον τρόπο που τα social media έχουν επηρεάσει το επάγγελμα του ηθοποιού:

«...Ο Γιάννης (Μπέζος) πήρε πολλά νέα παιδιά σε αυτή τη σειρά (“Εκείνες κι Εγώ”) που δεν τους ήξερε κανείς. Και τότε το επέτρεπαν και τα κανάλια. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο, τα κανάλια κάνουν κουμάντο. Δεν επιλέγουν οι δημιουργοί. Τότε δε θα του ‘λεγε κανείς του Γιάννη “μην πάρεις αυτόν, πάρε εκείνον”. Σου λέει, η σειρά του είναι, θα πάρει αυτόν που θέλει. Σήμερα δεν επιτρέπεται αυτό. Θέλω να πω ότι τα κριτήρια δεν είναι αμιγώς καλλιτεχνικά για ένα κανάλι. Είναι κυρίως εμπορικά. Θα κοιτάξει το Instagram (...) Δεν γίνεται έτσι μια διανομή. Το Instagram δεν φέρνει ποτέ θεατές. Μπορεί να φέρνει followers, αλλά έχουμε δει ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ δυνατά social να μην κόβουν εισιτήρια.»

Τέλος, αποκάλυψε τη νέα της προσωπική αρχή:

«Κάνω και κάποιες καινούργιες αρχές στη ζωή μου και θέλω να τις μοιραστώ κι αυτές. Δεν είναι καλλιτεχνικό· είναι ότι θα ξεκινήσω τώρα να πάρω τα διπλώματά μου στο πιλάτες και στη γιόγκα. Θα ξεκινήσω να κάνω κι άλλα πράγματα, να συνδυάσω όλες αυτές τις διαδρομές. Αυτό θέλω να το μοιραστώ ως καινούργια αρχή — για να μην λένε οι άνθρωποι ότι μεγαλώνουν και δεν μπορούμε να αλλάζουμε ρότα ή να κάνουμε πράγματα, και να προσπαθήσουμε κι άλλα πράγματα.»