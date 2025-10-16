Πριγκιπική κομψότητα - Διαγωνισμός στιλ στη συνάντηση της Κέιτ με τη Ράτζβα της Ιορδανίας

«Έκλεψαν» τα βλέμματα και τις εντυπώσεις οι πριγκίπισσες της Βρετανίας και της Ιορδανίας στην πρώτη επίσημη συνάντηση μετά των συζύγων τους, την περασμένη Τρίτη, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον υποδέχθηκαν τον διάδοχο του θρόνου της Ιορδανίας Χουσεΐν και τη σύζυγό του, Ράτζβα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του πριγκιπικού ζεύγους της Ιορδανίας

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από κοινού στους λογαριασμούς Instagram των δύο ζευγαριών, δείχνει τη συνάντηση των τεσσάρων, την πρώτη μετά τον γάμο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ιορδανίας, τον Ιούνιο του 2023 στο Αμμάν, όπου Ουίλιαμ και Κέιτ παρέστησαν στη μεγαλοπρεπή και υπερπολυτελή βασιλική τελετή.

«Χαίρομαι που καλωσορίζω τον διάδοχο του θρόνου Χουσεΐν της Ιορδανίας και την πριγκίπισσα Ράτζβα στο Ουίνδσορ σήμερα το πρωί», έγραψαν η Κέιτ και ο Γουίλιαμ στη λεζάντα του βίντεο.

Η Κέιτ και η Ράτζβα επέλεξαν και οι δύο φαρδιά παντελόνια, μαύρο για την Ιορδανή πριγκίπισσα και μπεζ για τη Βρετανίδα ομόλογό της. Σύμφωνα με το Paris Match, η επιλογή της Κέιτ ήταν δημιουργία της Roland Mouret που είχε φορέσει 2023. Αυτή τη φορά επέλεξε να το συνδυάσει με ένα λευκό πουκάμισο με γιακά Burberry.

Η Ράτζβα επέλεξε ένα ιδιαίτερα κομψό λευκό πουκάμισο και μαύρο μπουστάκι, συμπληρώνοντας το look με τσάντα Alaïa και κόκκινες γόβες. Η νεαρή πριγκίπισσα φαίνεται να ακολουθεί τα χνάρια της πεθεράς της βασίλισσας Ράνια, η οποία έχει ξεχωρίσει για το στιλ και την κομψότητά της.

Δείτε το βίντεο

The Prince and Princess of Wales welcomed Crown Prince Hussein and Princess Rajwa of Jordan to Windsor Castle today.



?: #princeandprincessofwales pic.twitter.com/k5rI5VFIOg — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 15, 2025

Διαβάστε επίσης