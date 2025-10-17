Συγκίνηση για τον Άκη Παυλόπουλο: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Άκης Παυλόπουλος στη σημερινή του εκπομπή, καθώς ο 11χρονος γιος του, Λάμπης, κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου.

Ο πατέρας του μίλησε για τον γιο του με λόγια γεμάτα υπερηφάνεια στην τηλεοπτική εκπομπή που παρουσιάζει.

«Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με έναν φίλο του από τον Άγιο Στέφανο, δύο Ελληνόπουλα που ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα μετά τους πανευρωπαϊκούς».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σήμερα», προβλήθηκε απόσπασμα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου, όπου ο γιος του Άκη Παυλόπουλου εντυπωσίασε με την εμφάνισή του και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.