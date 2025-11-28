Ντόλι Πάρτον: Ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την στήριξη καθ'όλη την διάρκεια της καριέρας της

Ένα θερμό ευχαριστώ προς του θαυμαστές της έστειλε η Ντόλι Πάρτον την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με αφορμή την «Ημέρα των Ευχαριστιών».

Η θρυλική τραγουδίστρια θέλησε να δείξει την ευγνωμοσύνη της προς το κοινό που την στήριξε καθ'όλη την διάρκεια της λαμπερής της καριέρας.

Η Ντόλι Πάρτον / AP

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram, η Ντόλι Πάρτον απευθύνθηκε στους θαυμαστές της λέγοντας: «Λοιπόν, γεια σας. Εδώ είναι η Ντόλι, και θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλους εσάς και για τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, καλή Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους και απλώς να ξέρετε ότι θα σας αγαπώ πάντα. Στέλνω ευχές σε εσάς και την οικογένειά σας για την "Ημέρα των Ευχαριστιών"», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.

https://www.instagram.com/reel/DRkFpbHDt-x/

Η Ντόλι Πάρτον / AP

