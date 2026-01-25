Ο Τζόνι Ντεπ «εμπλέκεται» στην υπόθεση Baldoni-Lively: Στο «φως» αποκαλυπτικά μηνύματα του Reynolds

Στη δικαστική διαμάχη της Blake Lively και του Justin Baldoni μπλέχτηκε απροσμένα το όνομα του Johnny Depp, έπειτα από την αποκάλυψη μηνυμάτων του Ryan Reynolds.

Στα νέα νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, αποκαλύπτονται διάλογοι ανάμεσα στον ηθοποιό και σύζυγο της Blake Lively με τον ατζέντη του, Warren Zavala. Σε κάποια φάση ο Reynolds πετάει και το όνομα του Depp.

Ο Johnny Depp / AP

Στην ανταλλαγή μηνυμάτων, που χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2024, ο Zavala γράφει για τον Baldoni: «Είναι θέμα τεράστιου εγωισμού. Μου δίνει την αίσθηση ότι στήνει παγίδα, σε περίπτωση που βγει η αλήθεια της Lively, ενώ ταυτόχρονα προωθεί το αφήγημά του».

Ο Ryan απαντά: «Ναι. Αλλά ειλικρινά, κάποιος θα πει την αλήθεια σε έναν δημοσιογράφο και θα του σκάσει στα μούτρα».

Ryan Reynolds compares Blake-Baldoni drama to Johnny Depp & Amber Heard. https://t.co/ByGnS4dc6r pic.twitter.com/wOfmqrv0GC — TMZ (@TMZ) January 22, 2026

Ο Zavala συνεχίζει: «Θεωρητικά ναι. Αλλά η αλήθεια καμιά φορά θολώνει. Γι’ αυτό ανησυχώ μήπως στήνει παγίδα. Ελπίζω αυτό το φίδι, ο απατεώνας να ξεσκεπαστεί. Θέλω απλώς να προστατεύσουμε τα νώτα μας. Το να πετύχει η ταινία είναι το παν».

Στη συνέχεια, ο ατζέντης στέλνει στον Ryan ένα άρθρο για τη διαμάχη Baldoni–Lively σχετικά με το τελικό μοντάζ του «It Ends With Us», γράφοντας: «Όλο αυτό είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Νομίζω ότι το αφήνουμε να καεί».

Η Blake Lively (αριστερά), ο Ryan Reynolds (δεξιά) / AP

Ο Ryan απαντά κοφτά: «Και πώς πήγε αυτό για τον Depp;» — κάνοντας ξεκάθαρη αναφορά στη γνωστή δικαστική διαμάχη Johnny Depp–Amber Heard, που κατέληξε σε τηλεοπτική δίκη.

Ο Ryan Reynolds / AP

Ο Zavala του απαντά: «Όχι καλά. Στο τέλος κατέστρεψε και τους δύο».

Στη συνέχεια, ο ατζέντης αποκαλεί τον Baldoni «εγωπαθή, κοινωνιοπαθή απατεώνα», ενώ ο Ryan τον χαρακτηρίζει «ανθρώπινο λάθος».

Τελικά, ο πόλεμος ανάμεσα στη Blake Lively και τον Justin Baldoni φαίνεται όχι μόνο να επαναλαμβάνει αλλά και να ξεπερνά σε ένταση το δημόσιο δράμα του Johnny Depp και της Amber Heard.

Ο Justin Baldoni / AP

Η σύγκριση με τον Depp έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς — παρά το αρχικό πλήγμα στην καριέρα του — ο ηθοποιός δείχνει να επιστρέφει δυναμικά, με μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές στον ορίζοντα. Παράλληλα, έχει εγκαινιάσει διεθνή έκθεση τέχνης και φαίνεται να επιστρέφει σιγά σιγά στο Χόλιγουντ, με εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως του «Σαν Σεμπαστιάν» και των «Καννών».

