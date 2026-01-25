Ο Τζόνι Ντεπ «εμπλέκεται» στην υπόθεση Baldoni-Lively: Στο «φως» αποκαλυπτικά μηνύματα του Reynolds

Στο «φως» οι διάλογοι του Ryan Reynolds με τον ατζέντη του για την υπόθεση της Blake Lively και του Justin Baldoni

Newsbomb

Ο Τζόνι Ντεπ «εμπλέκεται» στην υπόθεση Baldoni-Lively: Στο «φως» αποκαλυπτικά μηνύματα του Reynolds
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη δικαστική διαμάχη της Blake Lively και του Justin Baldoni μπλέχτηκε απροσμένα το όνομα του Johnny Depp, έπειτα από την αποκάλυψη μηνυμάτων του Ryan Reynolds.

Στα νέα νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, αποκαλύπτονται διάλογοι ανάμεσα στον ηθοποιό και σύζυγο της Blake Lively με τον ατζέντη του, Warren Zavala. Σε κάποια φάση ο Reynolds πετάει και το όνομα του Depp.

Johnny Depp

Ο Johnny Depp / AP

Στην ανταλλαγή μηνυμάτων, που χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2024, ο Zavala γράφει για τον Baldoni: «Είναι θέμα τεράστιου εγωισμού. Μου δίνει την αίσθηση ότι στήνει παγίδα, σε περίπτωση που βγει η αλήθεια της Lively, ενώ ταυτόχρονα προωθεί το αφήγημά του».

Ο Ryan απαντά: «Ναι. Αλλά ειλικρινά, κάποιος θα πει την αλήθεια σε έναν δημοσιογράφο και θα του σκάσει στα μούτρα».

Ο Zavala συνεχίζει: «Θεωρητικά ναι. Αλλά η αλήθεια καμιά φορά θολώνει. Γι’ αυτό ανησυχώ μήπως στήνει παγίδα. Ελπίζω αυτό το φίδι, ο απατεώνας να ξεσκεπαστεί. Θέλω απλώς να προστατεύσουμε τα νώτα μας. Το να πετύχει η ταινία είναι το παν».

Στη συνέχεια, ο ατζέντης στέλνει στον Ryan ένα άρθρο για τη διαμάχη Baldoni–Lively σχετικά με το τελικό μοντάζ του «It Ends With Us», γράφοντας: «Όλο αυτό είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Νομίζω ότι το αφήνουμε να καεί».

Blake Lively,Ryan Reynolds

Η Blake Lively (αριστερά), ο Ryan Reynolds (δεξιά) / AP

Ο Ryan απαντά κοφτά: «Και πώς πήγε αυτό για τον Depp;» — κάνοντας ξεκάθαρη αναφορά στη γνωστή δικαστική διαμάχη Johnny Depp–Amber Heard, που κατέληξε σε τηλεοπτική δίκη.

Ryan Reynolds

Ο Ryan Reynolds / AP

Ο Zavala του απαντά: «Όχι καλά. Στο τέλος κατέστρεψε και τους δύο».

Στη συνέχεια, ο ατζέντης αποκαλεί τον Baldoni «εγωπαθή, κοινωνιοπαθή απατεώνα», ενώ ο Ryan τον χαρακτηρίζει «ανθρώπινο λάθος».

Τελικά, ο πόλεμος ανάμεσα στη Blake Lively και τον Justin Baldoni φαίνεται όχι μόνο να επαναλαμβάνει αλλά και να ξεπερνά σε ένταση το δημόσιο δράμα του Johnny Depp και της Amber Heard.

Justin Baldoni

Ο Justin Baldoni / AP

Η σύγκριση με τον Depp έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς — παρά το αρχικό πλήγμα στην καριέρα του — ο ηθοποιός δείχνει να επιστρέφει δυναμικά, με μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές στον ορίζοντα. Παράλληλα, έχει εγκαινιάσει διεθνή έκθεση τέχνης και φαίνεται να επιστρέφει σιγά σιγά στο Χόλιγουντ, με εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως του «Σαν Σεμπαστιάν» και των «Καννών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η μαφία των καυσίμων: Το modus operandi του πώς έκλεβαν οδηγούς και κράτος - Ο συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Volvo EX60 έτοιμο για παραγγελία στην Ελλάδα -Πόσο κοστίζει

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Με μεγάλο «πρέπει» στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέο νομικό πλαίσιο για τις καινοτόμες επιχειρήσεις

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ψηφιακό «λίφτινγκ» το 2026 – Ανέπαφες πληρωμές και «διαβατήριο» για την Ευρώπη

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πόλεμος» στη γραφειοκρατία με 400 νέες απλουστεύσεις – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις

06:50LIFESTYLE

Ο Τζόνι Ντεπ «εμπλέκεται» στην υπόθεση Baldoni-Lively: Στο «φως» αποκαλυπτικά μηνύματα του Reynolds

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε τεντωμένο σχοινί η ΝΕΑΡ: Σήμερα η κρίσιμη απόφαση του Συνεδρίου - Τα τρία σενάρια για διάσπαση, παραίτηση Χαρίτση ή... παράταση της εσωκομματικής κρίσης

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές - Tα προσόντα που απαιτούνται

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά - Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: 17 ημέρες στην «αρένα» της αγωνίας – Το σενάριο της Γερμανίας και οι ύποπτες αγορές στην Αθήνα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ήταν απλώς ένα αστείο» - Οι ισχυρισμοί της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή και η διάψευση από άλλη φιλόλογο

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Θύελλα αντιδράσεων μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορα της ICE

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σε πόσην ώρα θα τελείωνε ένας πόλεμος ΗΠΑ - Δανίας για την Γροιλανδία; Τα αμερικανοφερμένα F-35 και το kill switch

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Ιανουαρίου

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Στο σκοτάδι η πρωτεύουσα - Ολικό μπλακάουτ

05:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Ποιους πληρώνει μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Στο σκοτάδι η πρωτεύουσα - Ολικό μπλακάουτ

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: 17 ημέρες στην «αρένα» της αγωνίας – Το σενάριο της Γερμανίας και οι ύποπτες αγορές στην Αθήνα

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σε πόσην ώρα θα τελείωνε ένας πόλεμος ΗΠΑ - Δανίας για την Γροιλανδία; Τα αμερικανοφερμένα F-35 και το kill switch

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά - Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία - Δύο νεκροί νεαρής ηλικίας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ήταν απλώς ένα αστείο» - Οι ισχυρισμοί της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή και η διάψευση από άλλη φιλόλογο

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

06:50LIFESTYLE

Ο Τζόνι Ντεπ «εμπλέκεται» στην υπόθεση Baldoni-Lively: Στο «φως» αποκαλυπτικά μηνύματα του Reynolds

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Θύελλα αντιδράσεων μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορα της ICE

22:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ