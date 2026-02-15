Eurovision 2026: Δείτε live τον μεγάλο τελικό - Οι διαγωνιζόμενοι κι ο τρόπος ψηφοφορίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τελικός του Sing for Greece, που αφορά στην ελληνική εκπροσώπηση στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026.

Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με την περσινή εκπρόσωπο της Ελλάδας στην διοργάνωση, την Κλαυδία και τους διαγωνιζόμενους να ερμηνεύουν τραγούδια που άφησαν εποχή στον διαγωνισμό.

Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης έχουν αναλάβει και την αποψινή παρουσίαση, με το κοινό να τους αποθεώνει.

Οι 14 υποψήφιοι

Οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες διεκδικούν το εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε, κατά σειρά εμφάνισης, είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Πώς ψηφίζει το κοινό

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του show.