Κώστας Καίσαρης: Κάποιοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια να διαλύσουν την οικογένειά μου αλλά δεν μπόρεσαν

Ο επιχειρηματίας Κώστας Καίσαρης παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (15-02-2026).

Μεταξύ άλλων μίλησε για τη μυθιστορηματική διαδρομή του, τον πόλεμο που δέχτηκε από ορισμένους στο πέρασμα του χρόνου και για την οικογένειά του, από την οποία αντλεί δύναμη για να συνεχίσει.

Μιλώντας για την οικογένεια του, είπε: «Η κακία ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι έβλεπαν την οικογένειά μου, που έχω μια αριστουργηματική οικογένεια, τη ζηλεύανε. Κάνανε ορισμένοι μεγάλη προσπάθεια να τη διαλύσουν. Δεν μπορούσαν, η οικογένεια έχει ρίζες βαθιές».

Ο Κώστας Καίσαρης παντρεύτηκε δύο φορές, την πρώτη με την Καίτη Σάρα και τη δεύτερη με τη Χριστιάνα Ροδοπούλου με την οποία είναι μαζί πάνω από τρεις δεκαετίες.

«Φυσιολογικά από μένα είναι τρία τα παιδιά. Αλλά από τον γάμο μου είναι πέντε. Ο λόγος είναι ότι η πρώην γυναίκα μου είχε έναν γιο, τον Δημήτρη, τον έκανα Καίσαρη ενώ δεν ήταν Καίσαρης, και τον έχω μέχρι σήμερα που έχει τέσσερα παιδιά. Στον δεύτερο γάμο μου, η γυναίκα μου είχε από προηγούμενο γάμο ενός γιατρού διάσημου, μία κόρη θεά, κούκλα, του κερατά. Πάει κι αυτή μέσα στο πακέτο, πέντε λέω.

Τώρα, όλοι αυτοί έχουν κάνει και δέκα εγγόνια. Όλα τα παιδιά μου είναι κούκλοι και πολύ καλά παιδιά και πολλοί από αυτούς ασχολούνται σήμερα και με το μαγαζί», κατέληξε ο Κώστας Καίσαρης.

Σε άλλο σημείο, ο Κώστας Καίσαρης αποκάλυψε πως ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν συλλέκτης ρολογιών και φωτογραφικών μηχανών. «Ήταν χαρισματική προσωπικότητα, πριν ανοίξω το στόμα μου ήξερε τι θα πω» ανέφερε μεταξύ άλλων για τον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό.