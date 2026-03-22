Πόπη Μαλλιωτάκη: Δύσκολες ώρες για την τραγουδίστρια - Πέθανε η αδελφή της

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Πόπη Μαλλιωτάκη, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η πολυαγαπημένη της αδελφή, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με ασθένεια.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Η συγκινητική ανάρτηση

Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τη αδελφή της με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο, περιγράφοντας τη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε τις δυσκολίες.

Όπως ανέφερε, η εκλιπούσα έδωσε έναν σιωπηλό αλλά γενναίο αγώνα, χωρίς να χάσει την αξιοπρέπειά της μέχρι το τέλος, αφήνοντας πίσω της ένα παράδειγμα θάρρους και αντοχής.

«Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»

Στην ανάρτησή της, η Πόπη Μαλλιωτάκη στάθηκε ιδιαίτερα στον βαθύ δεσμό που τις ένωνε, τονίζοντας ότι η αδελφή της δεν ήταν απλώς ένα αγαπημένο πρόσωπο, αλλά κομμάτι της ίδιας της ζωής και της ψυχής της.

Αναφέρθηκε στις δύσκολες τελευταίες χρονιές, επισημαίνοντας πως, παρά τον πόνο, εκείνη δεν άφησε ποτέ την ασθένεια να την καθορίσει.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η αδελφή της πλέον έχει βρει την ηρεμία, ενώ υπογράμμισε πως θα τη θυμάται πάντα μέσα από τις κοινές τους στιγμές και τις αναμνήσεις.

