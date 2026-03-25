25η Μαρτίου: Πώς τιμά η TV την εθνική επέτειο

Ανήμερα της εθνικής μας εορτής, αρκετά κανάλια διαμορφώνουν ανάλογα το πρόγραμμά τους και στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την ημέρα.

Η ΕΡΤ, με σύγχρονα μέσα και τεχνολογία αιχμής, έχει σχεδιάσει μια πολυεπίπεδη, υψηλών προδιαγραφών τηλεοπτική κάλυψη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης της 25ης Μαρτίου. Η μετάδοση θα γίνει ανήμερα της Εθνικής Επετείου, απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 11.00, από το Σύνταγμα, ενώ εκτενή αποσπάσματα θα προβληθούν και από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤNEWS. Τη μετάδοση της παρέλασης θα παρουσιάσουν ο επί δεκαετίες διαπιστευμένος στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας συντάκτης της ΕΡΤ3, Νίκος Λαδιανός, και ο έμπειρος δημοσιογράφος του ΕΡΤNEWS, Αλέξανδρος Λαχανάς. Επίσης, στα μικρόφωνα θα βρίσκεται και η υπολοχαγός Πεζικού, Χρύσα Καραβασίλη. Ο σχεδιασμός της κάλυψης έγινε σε συνεργασία των ομάδων παραγωγής του ΕΡΤNEWS και της ΕΡΤ3, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια γεγονότα. Για την τηλεοπτική κάλυψη θα αναπτυχθούν δύο μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων, με συνολικά 34 κάμερες –εκ των οποίων πέντε ασύρματες– καθώς και τέσσερα drones, προσφέροντας δυναμικές λήψεις και πανοραμική κάλυψη. Η «καρδιά» της μετάδοσης θα βρίσκεται στο Σύνταγμα, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται ζωντανές συνδέσεις από κομβικά σημεία υψηλού συμβολισμού, όπως ο Λυκαβηττός (κανονιοβολισμοί) και η Ακρόπολη, με συνδυασμό σταθερών καμερών και εναέριων λήψεων. Επίσης, μοναδική εμπειρία θέασης θα προσφέρουν στους τηλεθεατές φορητές ασύρματες κάμερες, τοποθετημένες σε συστοιχία Patriot, σε άρμα μάχης, καθώς και σε κράνη στελεχών που θα παρελάσουν. Παράλληλα, ειδικά τοποθετημένες κάμερες σε ελικόπτερα Chinook και NH90 θα καταγράφουν τη δράση τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό των πτητικών μέσων.

Στις 20.15, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, θα προβληθεί η ελληνική ταινία «Μαντώ Μαυρογένους». Παραγωγής 1971, σε σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη και σενάριο των Κώστα Καραγιάννη-Νίκου Καμπάνη, με πρωταγωνίστρια τη Τζένη Καρέζη, είναι μία από τις ταινίες για την εθνική επέτειο που συγκινεί.

Αντίστοιχα, στον ΑΝΤ1, στις 09.00, θα προβληθεί η ταινία «Ο Παπαφλέσσας» με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η παραγωγή απέσπασε τις καλύτερες κριτικές το 1971 στο 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και πήρε τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Αρτιότερης Παραγωγής και δόθηκε Τιμητική διάκριση στον σκηνογράφο και ενδυματολόγο Διονύση Φωτόπουλο, ενώ χαρακτηρίστηκε ως «η καλύτερη στιγμή» στην καριέρα του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Το OPEN γιορτάζει την 25η Μαρτίου και τιμά την εθνική μας επέτειο. Στις 19.50 «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου είναι αφιερωμένος στην εξέγερση των Ελλήνων και μέσα από σχετικές ερωτήσεις θυμόμαστε, μαθαίνουμε και φωτίζουμε τα γεγονότα της εποχής. Ένα τεστ γνώσεων για μικρούς και μεγάλους, ένα ξεχωριστό επεισόδιο για όλη την οικογένεια.

Αμέσως μετά, στις 20.50 ακολουθεί η εμβληματική ιστορική ελληνική ταινία, «Η Λίμνη των Στεναγμών» με την Ειρήνη Παππά και τον Ανδρέα Μπάρκουλη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ιστορία της Κυρά Φροσύνης ξετυλίγεται στις οθόνες μας και μάς ταξιδεύει στην ατμόσφαιρα της εποχής, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου.

Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, το OPEN προβάλλει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Η ζωή και το έργο του, οι άγνωστες στιγμές της ζωής του, η αναδιαμόρφωση του ανύπαρκτου ελληνικού κράτους, οι σχέσεις με τη Ρωσία, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις κι η δολοφονία του. Ο Γεώργιος Σαρρής παρουσιάζει όλα τα κομβικά σημεία της ζωής του μεγάλου ηγέτη, ενώ στην εκπομπή μιλούν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, η καθηγήτρια Ιστορίας Μαρία Ευθυμίου, αλλά και η απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια και Διευθύντρια του Μουσείου Ιωάννη Καποδίστρια στην Κέρκυρα.

