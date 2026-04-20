Νατάσσα Μποφίλιου: «Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43»

Snapshot Η Νατάσσα Μποφίλιου γιόρτασε τα 43α γενέθλιά της με έκπληξη από τους φίλους της.

Η ερμηνεύτρια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο της γιορτής στο Instagram.

Οι φίλοι της της προσέφεραν μια εντυπωσιακή τούρτα και λουλούδια.

Η Νατάσσα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη που την περιβάλλει. Snapshot powered by AI

Η Νατάσσα Μποφίλιου έκλεισε τα 43 της χρόνια και οι αγαπημένοι της φίλοι τής ετοίμασαν μία γλυκιά έκπληξη. Η ερμηνεύτρια την Κυριακή δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντηση με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η Νατάσσα Μποφίλιου αποκάλυψε ότι της έκαναν έκπληξη για τα γενέθλιά της και έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram την εντυπωσιακή της τούρτα.

«Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43. Με την έκπληξη των φίλων, τα λουλούδια, τα χαμόγελα, την ευγνωμοσύνη που έφτασα εδώ τυλιγμένη στην αγάπη. Στα επόμενα αδέρφια μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Νατάσσα Μποφίλιου.