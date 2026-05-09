Ηλίας Βρεττός: «Είχα κάνει όλους τους άθλους του Ηρακλή για να κερδίσω τη σύζυγό μου»

Ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε πως χρειάστηκε να κάνει… «άθλους Ηρακλή» για να καταφέρει να κερδίσει τη σύζυγό του, καθώς όταν πρωτογνωρίστηκαν εκείνη δεν σκεφτόταν καν το ενδεχόμενο μιας σχέσης.

Ο τραγουδιστής, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», περιέγραψε τις προσπάθειες που έκανε για να κατακτήσει την Αναστασία Δεληγιάννη, ενώ εξομολογήθηκε πως μέσα στους πρώτους δυόμισι μήνες της σχέσης τους είχε ήδη καταλάβει ότι ήταν η γυναίκα με την οποία ήθελε να φτιάξει οικογένεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πραγματικό του επώνυμο, αλλά και στη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Για την προσωπική του ζωή ο Ηλίας Βρεττός εξομολογήθηκε: «Είχα κάνει όλους τους άθλους του Ηρακλή, ό,τι μπορεί να κάνει ένας άντρας πιστεύω το έκανα για να κερδίσω τη σύζυγό μου. Η Αναστασία ήταν εκείνη την περίοδο, στη λάθος στιγμή, δεν είχε καθόλου στο μυαλό της να κάνει σχέση, πόσω μάλλον με έναν άνθρωπο σαν κι εμένα που δεν την τραβάει καθόλου όλο αυτό το θέμα της δημοσιότητας και της έκθεσης. Ήταν όλο πολύ λάθος κι εγώ έπρεπε να τη διεκδικήσω με ασύλληπτα δυνατό τρόπο για να την κάνω να αλλάξει τελείως ζωή απ' όλες τις απόψεις. Παρακάλια... Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Νοίκιασα σπίτια, έτρεχα στη Μύκονο ένα καλοκαίρι, αγόρασα σπίτι, όλα τα έκανα. Προτάσεις γάμου, στους δυόμιση μήνες της έδωσα δαχτυλίδι. Είπε "ναι". Όταν είπε "ναι" ήμασταν και οι δύο τρελαμένοι και ερωτευμένοι, αλλά εγώ βρισκόμουν σε μία φάση της ζωής μου που μόλις είχα περάσει αυτή τη φάση με το τρακάρισμα το 2017 και τα είχα δει όλα αλλιώς, είχα διαύγεια, είχα μείνει πολύ εκτός ερωτικής ζωής γιατί το ήθελα, για να μου στείλει ο Θεός και το σύμπαν έναν καλό άνθρωπο. Είχα τη διαύγεια να το διακρίνω αυτό στην Αναστασία και στους δυόμιση μήνες ήταν ξεκάθαρο για εμένα ότι αυτός ο άνθρωπος μου κάνει για να κάνω οικογένεια».

Έπειτα εξήγησε πως όταν έδωσε το δαχτυλίδι στη σύζυγό του, της ανέφερε πως δεν τον ενδιέφερε πότε θα την παντρευόταν, αλλά ήθελε απλώς να της δείξει πως είναι η γυναίκα της ζωής του, θεωρώντας πως αν της έκανε την πρόταση γάμου κάποια άλλη στιγμή θα ήταν «τετριμμένο και αναμενόμενο». «7,5 χρόνια μετά αυτό που έβλεπα τότε, βλέπω ότι είναι πραγματικότητα. Εννοείται υπάρχουν δυσκολίες, εννοείται θα τσακωθούμε. Η Αναστασία είναι πολύ έντονος άνθρωπος, εγώ είμαι ο πυροσβεστήρας της σχέσης», σημείωσε ο τραγουδιστής.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε γιατί άλλαξε το επίθετό του: «Στα πρώτα μου βήματα δεν είχα την πολυτέλεια να επιλέγω εγώ για τον εαυτό μου. Με είχε αναλάβει τότε ένας παραγωγός, καλή του ώρα, ο οποίος μου έλεγε τι να κάνω και γω τον άκουγα σαν μικρό παιδί, με στρατιωτική πειθαρχία. Ένα από αυτά που μου είχε πει, λοιπόν, είναι ότι το “Καραβασίλης” που έχει πολλές συλλαβές και έχει λίγο Καρρά και Βασίλη, είναι μεγάλο και έπρεπε να βρούμε κάτι άλλο. Κάποια στιγμή μου ανακοινώθηκε απλά ότι “από σήμερα και μετά” θα με λένε Βρεττό γιατί είναι δισύλλαβο, εύηχο και έχει έναν δυναμικό φθόγγο στην αρχή. Έτσι μου το πούλησαν και εγώ δεν είχα επιλογή, είπα εντάξει και μετά από τόσα χρόνια έχω ξεχάσει το Καραβασιλης», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Στα πρώτα μου βήματα είχα πει πάρα πολλά ναι που, σχεδόν δεν τα είχα πει εγώ. Έκαναν τις επιλογές άλλοι άνθρωποι για εμένα, τους είχα εμπιστευτεί και με έναν τρόπο μου απαγορευόταν κιόλας να έχω άποψη. Μεγαλώνοντας και αποκτώντας εμπειρία, αλλάζοντας και στην πορεία συνεργάτες, ήθελε όλο και περισσότερο να παίρνω εγώ τις αποφάσεις».

Όσον αφορά στη Eurovision, o τραγουδιστής επισήμανε πως ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας έχει αυτό που χρειάζεται σε έναν τέτοιο διαγωνισμό: «Ο Ακύλας παρουσιάζει κάτι εξαιρετικό, έχει την ενέργεια και τη σπίθα που χρειάζεται. Μακάρι να το φέρει», σημείωσε.