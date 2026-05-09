Ηλίας Βρεττός: «Είχα κάνει όλους τους άθλους του Ηρακλή για να κερδίσω τη σύζυγό μου»

Ο Ηλίας Βρεττός έκανε σημαντικές προσπάθειες, όπως προτάσεις γάμου και αγορά σπιτιού, για να κερδίσει τη σύζυγό του Αναστασία Δεληγιάννη

Ηλίας Βρεττός: «Είχα κάνει όλους τους άθλους του Ηρακλή για να κερδίσω τη σύζυγό μου»
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μέσα σε δύομιση μήνες σχέσης, ο τραγουδιστής κατάλαβε ότι η Αναστασία ήταν η γυναίκα με την οποία ήθελε να φτιάξει οικογένεια.
  • Το πραγματικό επώνυμο του Ηλία Βρεττού είναι Καραβασίλης, αλλά το άλλαξε κατόπιν επιθυμίας παραγωγού για επαγγελματικούς λόγους.
  • Ο Βρεττός τόνισε πως στην αρχή της καριέρας του δεν είχε τον έλεγχο των αποφάσεων, αλλά πλέον παίρνει ο ίδιος αποφάσεις για την πορεία του.
  • Ο τραγουδιστής εξέφρασε θετική άποψη για τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision, επισημαίνοντας την ενέργεια και τη σπίθα του.
Snapshot powered by AI

Ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε πως χρειάστηκε να κάνει… «άθλους Ηρακλή» για να καταφέρει να κερδίσει τη σύζυγό του, καθώς όταν πρωτογνωρίστηκαν εκείνη δεν σκεφτόταν καν το ενδεχόμενο μιας σχέσης.

Ο τραγουδιστής, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», περιέγραψε τις προσπάθειες που έκανε για να κατακτήσει την Αναστασία Δεληγιάννη, ενώ εξομολογήθηκε πως μέσα στους πρώτους δυόμισι μήνες της σχέσης τους είχε ήδη καταλάβει ότι ήταν η γυναίκα με την οποία ήθελε να φτιάξει οικογένεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πραγματικό του επώνυμο, αλλά και στη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Για την προσωπική του ζωή ο Ηλίας Βρεττός εξομολογήθηκε: «Είχα κάνει όλους τους άθλους του Ηρακλή, ό,τι μπορεί να κάνει ένας άντρας πιστεύω το έκανα για να κερδίσω τη σύζυγό μου. Η Αναστασία ήταν εκείνη την περίοδο, στη λάθος στιγμή, δεν είχε καθόλου στο μυαλό της να κάνει σχέση, πόσω μάλλον με έναν άνθρωπο σαν κι εμένα που δεν την τραβάει καθόλου όλο αυτό το θέμα της δημοσιότητας και της έκθεσης. Ήταν όλο πολύ λάθος κι εγώ έπρεπε να τη διεκδικήσω με ασύλληπτα δυνατό τρόπο για να την κάνω να αλλάξει τελείως ζωή απ' όλες τις απόψεις. Παρακάλια... Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Νοίκιασα σπίτια, έτρεχα στη Μύκονο ένα καλοκαίρι, αγόρασα σπίτι, όλα τα έκανα. Προτάσεις γάμου, στους δυόμιση μήνες της έδωσα δαχτυλίδι. Είπε "ναι". Όταν είπε "ναι" ήμασταν και οι δύο τρελαμένοι και ερωτευμένοι, αλλά εγώ βρισκόμουν σε μία φάση της ζωής μου που μόλις είχα περάσει αυτή τη φάση με το τρακάρισμα το 2017 και τα είχα δει όλα αλλιώς, είχα διαύγεια, είχα μείνει πολύ εκτός ερωτικής ζωής γιατί το ήθελα, για να μου στείλει ο Θεός και το σύμπαν έναν καλό άνθρωπο. Είχα τη διαύγεια να το διακρίνω αυτό στην Αναστασία και στους δυόμιση μήνες ήταν ξεκάθαρο για εμένα ότι αυτός ο άνθρωπος μου κάνει για να κάνω οικογένεια».

Έπειτα εξήγησε πως όταν έδωσε το δαχτυλίδι στη σύζυγό του, της ανέφερε πως δεν τον ενδιέφερε πότε θα την παντρευόταν, αλλά ήθελε απλώς να της δείξει πως είναι η γυναίκα της ζωής του, θεωρώντας πως αν της έκανε την πρόταση γάμου κάποια άλλη στιγμή θα ήταν «τετριμμένο και αναμενόμενο». «7,5 χρόνια μετά αυτό που έβλεπα τότε, βλέπω ότι είναι πραγματικότητα. Εννοείται υπάρχουν δυσκολίες, εννοείται θα τσακωθούμε. Η Αναστασία είναι πολύ έντονος άνθρωπος, εγώ είμαι ο πυροσβεστήρας της σχέσης», σημείωσε ο τραγουδιστής.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε γιατί άλλαξε το επίθετό του: «Στα πρώτα μου βήματα δεν είχα την πολυτέλεια να επιλέγω εγώ για τον εαυτό μου. Με είχε αναλάβει τότε ένας παραγωγός, καλή του ώρα, ο οποίος μου έλεγε τι να κάνω και γω τον άκουγα σαν μικρό παιδί, με στρατιωτική πειθαρχία. Ένα από αυτά που μου είχε πει, λοιπόν, είναι ότι το “Καραβασίλης” που έχει πολλές συλλαβές και έχει λίγο Καρρά και Βασίλη, είναι μεγάλο και έπρεπε να βρούμε κάτι άλλο. Κάποια στιγμή μου ανακοινώθηκε απλά ότι “από σήμερα και μετά” θα με λένε Βρεττό γιατί είναι δισύλλαβο, εύηχο και έχει έναν δυναμικό φθόγγο στην αρχή. Έτσι μου το πούλησαν και εγώ δεν είχα επιλογή, είπα εντάξει και μετά από τόσα χρόνια έχω ξεχάσει το Καραβασιλης», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Στα πρώτα μου βήματα είχα πει πάρα πολλά ναι που, σχεδόν δεν τα είχα πει εγώ. Έκαναν τις επιλογές άλλοι άνθρωποι για εμένα, τους είχα εμπιστευτεί και με έναν τρόπο μου απαγορευόταν κιόλας να έχω άποψη. Μεγαλώνοντας και αποκτώντας εμπειρία, αλλάζοντας και στην πορεία συνεργάτες, ήθελε όλο και περισσότερο να παίρνω εγώ τις αποφάσεις».

Όσον αφορά στη Eurovision, o τραγουδιστής επισήμανε πως ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας έχει αυτό που χρειάζεται σε έναν τέτοιο διαγωνισμό: «Ο Ακύλας παρουσιάζει κάτι εξαιρετικό, έχει την ενέργεια και τη σπίθα που χρειάζεται. Μακάρι να το φέρει», σημείωσε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μια η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός που αρνήθηκε να αποκαλύψει στοιχεία για κακοποίησης ανηλίκου

09:21ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο πιο «αυτόματο» πρατήριο καυσίμων στον κόσμο δουλεύουν μόνο ρομπότ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν αυξάνει τον έλεγχο και ανεβάζει την ένταση στον Περσικό Κόλπο

08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

08:54ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Ασταμάτητος ο Γουεμπανιαμά και… 2-1 οι Σπερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Οι Νικς «λύγισαν» τους Σίξερς κι έκαναν το 3-0 με ηγέτη τον Μπράνσον

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr: Εντυπωσιακό παρόν στην Auto China 2026

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσίπρα: «Ας πούμε την αλήθεια για τις τράπεζες»

08:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες εξετάσεις: Ψυχολογικά tips για την διαχείριση του άγχους - Ειδικός μιλά στο Newsbomb

08:33LIFESTYLE

Ηλίας Βρεττός: «Είχα κάνει όλους τους άθλους του Ηρακλή για να κερδίσω τη σύζυγό μου»

08:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτιστική ατζέντα Σαββατοκύριακου

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: «Ραβασάκια» σε ιδιοκτήτες ακινήτων - Πόσο είναι ο φόρος ανά έτος

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Renault Clio LPG με αυτονομία έως 1.450 χιλιόμετρα

08:14LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία ατάκα, το φιλί και η αγκαλιά του Μπακογιάννη

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ-Ρίτας: Να γίνει και πάλι «Βασίλισσα» της Ευρώπης - Η ώρα και το κανάλι του τελικού του BCL

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα: Πότε, πού και τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:14LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία ατάκα, το φιλί και η αγκαλιά του Μπακογιάννη

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα: Πότε, πού και τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

07:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica»: Η... πωρωτική ανάρτηση του γκρουπ στο Instagram στις 6 το πρωί

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Ίδιο είχαν βρει και στην Τουρκία - Η σημασία του και τα σενάρια - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το τροχαίο που τραυματίστηκε σοβαρά 35χρονη

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για τον καιρό του Μαΐου, την αφρικανική σκόνη και το χαλάζι του Αγίου Χριστοφόρου

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσίπρα: «Ας πούμε την αλήθεια για τις τράπεζες»

07:55LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Μια κυρία φεύγει… Το τελευταίο χειροκρότημα στον ΣΚΑΪ και μια πορεία 20 ετών γεμάτη στιγμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ