Τίτλοι τέλους για την εκπομπή «Real View» του OPEN

Απασχόλησε έντονα, σχολιάστηκε πολλές φορές αρνητικά, άλλαξε ζώνη μετάδοσης και τώρα ολοκληρώνεται πρόωρα. Η εκπομπή «Real View» του OPEN αποχαιρετά σήμερα το κοινό, έπειτα από τις πρόσφατες αποφάσεις των στελεχών.

Οι κυρίες της παρουσίασης, η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη, ενημερώθηκαν για την δυσάρεστη είδηση χθες το βράδυ ενώ τους ζητήθηκε να ετοιμάσουν την τελευταία live εκπομπή.

Έτσι, σήμερα το μεσημέρι, θα πουν «αντίο» στο κοινό κλείνοντας τον κύκλο μιας δύσκολης σεζόν. Η εκπομπή, όλους αυτούς τους μήνες, σημείωνε εξαιρετικά χαμηλή τηλεθέαση ενώ βρισκόταν συχνά στο επίκεντρο του ρεπορτάζ. Πλέον, το φινάλε είναι οριστικό και θα έχουν ενδιαφέρον οι συζητήσεις με κάποια από τα πρόσωπα ώστε να αξιοποιηθούν σε εκπομπές την επόμενη χρονιά.