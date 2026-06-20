Άννα Βίσση: Κέρδισε βραβείο στα MAD VMA αλλά δεν ήταν εκεί - Το μήνυμα που έστειλε από τη Νέα Υόρκη

Η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να βρεθεί στη σκηνή των MAD VMA για να παραλάβει το βραβείο της

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Άννα Βίσση: Κέρδισε βραβείο στα MAD VMA αλλά δεν ήταν εκεί - Το μήνυμα που έστειλε από τη Νέα Υόρκη

Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η Άννα Βίσση

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  • Το τραγούδι «Όλα για όλα» της Άννας Βίσση αναδείχθηκε «Τραγούδι της Χρονιάς» στα MAD Video Music Awards μέσω ψήφου κοινού.
  • Η Άννα Βίσση απουσίαζε από την απονομή λόγω παραμονής στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά της, όπου περνά χρόνο με την κόρη και τους εγγονούς της.
  • Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε το κοινό μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος και τόνισε τη σημασία του στίχου «Το πρόβλημά μου είμαι εγώ, εγώ είμαι και η λύση» ως μήνυμα αυτογνωσίας και προσωπικής δύναμης.
  • Η Άννα Βίσση αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην Ελλάδα και ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία της στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.
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Μία από τις μεγαλύτερες νικήτρις των των φετινών MAD Video Music Awards ήταν η Άννα Βίσση, καθώς το τραγούδι «Όλα για όλα» αναδείχθηκε «Τραγούδι της Χρονιάς» έπειτα από την ψήφο του κοινού.

Παρότι το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο της λαμπερής βραδιάς, η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στην απονομή, καθώς αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά της

Η Άννα Βίσση περνά αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται κοντά στην κόρη της Σοφία Καρβέλα και τους δύο εγγονούς της, Νέστορα και Νίκο, με τους οποίους έχει ιδιαίτερα στενό δεσμό.

Μάλιστα, η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητά της στην αμερικανική μεγαλούπολη, ενώ βρέθηκε και σε αγώνα των New York Knicks, απολαμβάνοντας οικογενειακό χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το βίντεο που ανέβηκε από τη Νέα Υόρκη

Λίγο μετά τη βράβευσή της, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media βίντεο από τη Νέα Υόρκη, δείχνοντας πώς περνά τις ημέρες της μακριά από την Ελλάδα και τη βραδιά των βραβείων.

Παρά την απουσία της, φρόντισε να ευχαριστήσει το κοινό της μέσα από βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της απονομής.

Το μήνυμα για το «Όλα για όλα»

«Καλησπέρα από Νέα Υόρκη. Πολύ χαίρομαι που έμαθα πως το “Όλα για όλα” κέρδισε την αγάπη σας φέτος. Είναι ένα τραγούδι που πιστεύω ότι ο καθένας μας μέσα από συγκεκριμένους στίχους βρίσκει κάτι για τον εαυτό του», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον στίχο «Το πρόβλημά μου είμαι εγώ, εγώ είμαι και η λύση», εξηγώντας πως αποτελεί ένα μήνυμα αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης και προσωπικής δύναμης.

Λίγο πριν την επιστροφή για το ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση ευχαρίστησε το κοινό για τη διαχρονική στήριξή του στη μουσική που δημιουργεί μαζί με τον Νίκο Καρβέλα, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει και τις καλοκαιρινές της ευχές. Με μια δόση χιούμορ και μια έμμεση αναφορά στη μεγάλη επιτυχία της «Αιγαίο», προέτρεψε τον κόσμο να είναι προσεκτικός στα ταξίδια του, ιδιαίτερα στα νησιά και στις θάλασσες του Αιγαίου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην Ελλάδα, με το βλέμμα των θαυμαστών της να είναι ήδη στραμμένο στη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές βραδιές της χρονιάς.

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