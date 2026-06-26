Κλαυδία: Εμφανίστηκε πρησμένη και ανησύχησε τους θαυμαστές της - Το αστείο για τους λαγοκέφαλους
Η ανάρτηση της τραγουδίστριας που προκάλεσε έκπληξη στους θαυμαστές
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Με πρήξιμο στο μάγουλο εμφανίστηκε η Κλαυδία σε ανάρτηση που έκανε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας έκπληξη στους θαυμαστές της.
«Με δάγκωσε λαγοκέφαλος» έγραψε η γνωστή τραγουδίστρια, αφήνοντας τους περισσότερους να πιστέψουν πως είχε έρθει αντιμέτωπη με το γνωστό και ιδιαίτερα δημοφιλές - τον τελευταίο καιρό- ψάρι των ελληνικών θαλασσών.
Ωστόσο, λίγο αργότερα η Καλυδία παραδέχθηκε ότι έκανε χιούμορ, δημοσιεύοντας νέο βίντεο όπου αποκάλυψε ότι το πρήξιμό της οφείλεται σε εξαγωγή φρονιμίτη.
«Δεν με δάγκωσε. Σας πειράζω. Απλώς μου έφαγε τον φρονιμίτη από την πείνα!», έγραψε χαρακτηριστικά.
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