Γωγώ Τσαμπά: Της έριξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι - Δείτε βίντεο

Ένα ιδιαίτερα αστείο σκηνικό σημειώθηκε σε πανηγύρι στα Φάρσαλα όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά, αφού θαμώνες της πρόσφεραν λουλούδια με έναν άκρως ευρηματικό τρόπο.

Το περιστατικό έγινε την Τρίτη 30 Ιουνίου, στο χωριό Πολυνέρι του δήμου Φαρσάλων, την ώρα που η γνωστή τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή και διασκέδαζε το κοινό.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Onlarissa, ένας μικρός φορτωτής πλησίασε την πίστα και άδειασε από τον κουβά του λουλούδια, την ώρα που η ορχήστρα ξεκινούσε το πρόγραμμα.