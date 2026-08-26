Αντώνης Ρέμος: Βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου - Τι είπε για τη συναυλία του που ακυρώθηκε

Δεν γνωρίζει τον λόγο της ματαίωσης της συναυλίας του ο Αντώνης Ρέμος

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Αντώνης Ρέμος: Βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου - Τι είπε για τη συναυλία του που ακυρώθηκε
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  • Ο Αντώνης Ρέμος δεν γνωρίζει τον λόγο ακύρωσης της συναυλίας του στο Nammos της Ψαρρούς τον Ιούλιο.
  • Ο τραγουδιστής τόνισε ότι τέτοια event είναι αναγκαία για τη Μύκονο και ότι κάποιοι πρέπει να αναθεωρήσουν.
  • Οι συναυλίες του Ρέμου στο Nammos έχουν ιστορική σημασία για τη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου και προσελκύουν διεθνές κοινό και επιχειρηματίες.
  • Η φετινή επιστροφή του Αντώνη Ρέμου στη σκηνή του Nammos ακυρώθηκε, παρά τη μεγάλη αναμονή.
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Μπορεί το καλοκαίρι να φτάνει στο τέλος του, η Μύκονος όμως συνεχίζει να υποδέχεται εγχώριους celebrities.

Μεταξύ αυτών και ο Αντώνης Ρέμος, τον οποίο απαθανάτισε η κάμερα του mykonoslive.tv, να κάνει βόλτες στα Ματογιάννια με έναν φίλο του.

Ο τραγουδιστής ερωτήθη από δημοσιογράφο για τη συναυλία του στο Nammos της Ψαρρούς που ακυρώθηκε τον Ιούλιο με τον Αντώνη Ρέμο να απαντάει ότι δεν γνωρίζει τον λόγο της ματαίωσης, ότι κάποιοι πρέπει να αναθεωρήσουν και ότι τέτοια event είναι αναγκαία για την Μύκονο.

Οι live εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου στο Nammos έχουν γράψει ιστορία στην νυχτερινή ζωή της Μυκόνου, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο επιχειρηματίες, celebrities, εκπροσώπους του διεθνούς jet set και εκατοντάδες επισκέπτες, που ταξιδεύουν στο νησί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μουσική εμπειρία.

Οι συναυλίες του στο κοσμικό beach bar restaurant της Ψαρρούς αποτελούν ένα από τα πιο λαμπερά event του καλοκαιριού με την Μύκονο να βρίσκεται στο επίκεντρο και την επιχείρησή του πολυτελούς μαγαζιού να κάνει τρελούς τζίρους. Ωστόσο η φετινή πολυαναμενόμενη επιστροφή του Αντώνη Ρέμου στη σκηνή του Nammos είχε άδοξο τέλος.

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