Δώρα Χρυσικού: Φωτογραφία AI τη δείχνει να έχει χάσει τα μαλλιά της από χημειοθεραπείες

Η ηθοποιός έχει περάσει καρκίνο στο παρελθόν

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δώρα Χρυσικού: Φωτογραφία AI τη δείχνει να έχει χάσει τα μαλλιά της από χημειοθεραπείες
LIFESTYLE
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  • Μια φωτογραφία AI που δείχνει τη Δώρα Χρυσικού χωρίς μαλλιά και υποστηρίζει ότι υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο χωρίς την έγκρισή της.
  • Η ηθοποιός, που έχει περάσει καρκίνο και βρίσκεται σε καλή κατάσταση τα τελευταία πέντε χρόνια, καταδίκασε τη χρήση της εικόνας της για παραπλανητικούς σκοπούς.
  • Η Δώρα Χρυσικού τόνισε ότι τέτοιες ψευδείς αναπαραστάσεις πλήττουν τόσο την ίδια όσο και άλλους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ψευδών ειδήσεων και την παραπλάνηση του κοινού.
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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει μία εικόνα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και εμφανίζει την ηθοποιό Δώρα Χρυσικού χωρίς μαλλιά, με τον ισχυρισμό ότι αυτό οφείλεται σε χημειοθεραπείες.

Η Δώρα Χρυσικού, μίλησε για αυτή την εικόνα που είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, αναφέροντας ότι και η ίδια είδε τη φωτογραφία της στο διαδίκτυο, κάνοντας λόγο για δημοσίευση για παραπλανητικούς σκοπούς.

«Με ειδοποίησε το πρωί μια διαδικτυακή φίλη και όπως κι εσύ η Νατάσα, μπήκα και αντίκρισα αυτό το θέαμα, το οποίο ήταν με έναν βαρύ υπότιτλο λέγοντας σαφέστατα ότι υπόκειμαι σε δεύτερη θεραπεία και μάλιστα ότι υπάρχουν και δηλώσεις της οικογένειάς μου. Πραγματικά δεν ξέρω από που να το πιάσω και να το αφήσω. Ως ένας άνθρωπος που έχω περάσει καρκίνο, έχω υπάρξει πολύ ειλικρινής και πολύ διαυγής σε όλη τη διαδικασία αυτή. Έχω κλείσει πενταετία. Προς το παρόν είμαι καλά. Είναι αρκετά αγριευτικό και τραυματικό να βλέπω ένα τέτοιο πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτά, αν είναι bot. Έχω κι άλλες φορές όσοι άνθρωποι εκτιθέμεθα, εκτιθέμεθα στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες επιθέσεις κακοήθεις. Δηλαδή έχω, έχω ακούσει πολλαπλώς ύβρεις και ψευδή πράγματα για την προσωπικότητά μου», εξήγησε η ηθοποιός.

«Αυτό είναι κάτι που ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι μπορεί bot, AI, άνθρωποι να έχουν χρησιμοποιήσει κάτι τόσο ιερό, ειδικά για έναν άνθρωπο σαν κι εμένα που κόντεψα να τη χάσω, όπως η υγεία. Και δεν καταλαβαίνω και επίσης πού αποσκοπεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι θέλει ακριβώς να κάνει; Είναι ένα πράγμα κακοφτιαγμένο. Είναι ένα πράγμα που είναι. Είναι ξεκάθαρα ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι», συνέχισε.

«Από το πρωί απαντάω σε ανθρώπους του εξωτερικού, φίλους μου, οι οποίοι βλέπουν την εικόνα και δεν μπορούν να μεταφράσουν το άρθρο και με ρωτάνε όλοι τι συμβαίνει και αν είμαι καλά στην υγεία μου. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι αυτό δημιουργεί και ένα κακό προηγούμενο, διότι εγώ μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους που προσπαθώ να ενδυναμώσω, οι οποίοι περνάνε αυτό το πράγμα και οι ίδιοι διαβάζοντας κάτι τέτοιο πλήττονται και οι ίδιοι», κατέληξε.

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