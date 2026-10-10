Η ώρα της επιστροφής για «βαριά» χαρτιά της TV

Snapshot Η βραδινή ζώνη παρουσιάζει μέχρι στιγμής μέτρια ποσοστά τηλεθέασης, με εξαίρεση τα «Σόι σου» και το «Ριφιφί».

Το «The Voice» επιστρέφει με δυναμικό επεισόδιο, όπου οι κριτές Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα.

Ο Γιώργος Λιανός παραμένει παρουσιαστής του «The Voice», μεταφέροντας το κλίμα και τον ενθουσιασμό του σόου.

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ξεκινά την 32η σεζόν του την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο MEGA, εστιάζοντας σε ανεξιχνίαστα εγκλήματα και διεθνείς υποθέσεις.

Οι επιστροφές αυτών των προγραμμάτων στοχεύουν στην αναζωογόνηση της βραδινής ζώνης και την αύξηση της τηλεθέασης. Snapshot powered by AI

Από μέτρια ποσοστά τηλεθέασης χαρακτηρίζεται, μέχρι στιγμής, η βραδινή ζώνη. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν το «Σόι σου» και το «Ριφιφί», που ολοκλήρωσε την πορεία του, καθώς κανένα άλλο πρόγραμμα δεν έχει καταφέρει να δώσει πραγματική «ζωή» στα βράδια των τηλεθεατών.

Το προσεχές διάστημα, ωστόσο, ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόμενα projects έρχονται στον αέρα, με στόχο να ανακατέψουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης.

Το αφιέρωμα του «The Voice» στον Γιώργο Μαζωνάκη «χτύπησε κόκκινο» και ανάλογη δυναμική αναμένεται να έχει και το αποψινό επεισόδιο. Το μουσικό σόου επιστρέφει στην κανονική ροή του προγράμματός του και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα. Όλοι μαζί καλούνται να αναγνωρίσουν ποιοι διαγωνιζόμενοι διαθέτουν το ταλέντο που αναζητούνκαι, φυσικά, να τους πείσουν να επιλέξουν τη δική τους ομάδα.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρίσκεται και πάλι ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπητούς παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης. Με τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό, βρίσκεται στην «καρδιά» όσων συμβαίνουν τόσο πάνω όσο και πίσω από τη σκηνή. Υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στο «The Voice Magenta Room» και, μαζί με τους ανθρώπους που τους συνοδεύουν, μεταφέρει το κλίμα, τη θετική ενέργεια και τον ενθουσιασμό του σόου.

Στο μέτωπο του MEGA, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο «Φως στο Τούνελ». Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 23.20. Η Αγγελική Νικολούλη και η ομάδα της επιστρέφουν δυναμικά στην έρευνα για 32η χρονιά, με στόχο να φωτίσουν σκοτεινές υποθέσεις και να αναζητήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Για το «Τούνελ», κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και κάθε στοιχείο να οδηγήσει στη λύση ενός μυστηρίου. Ανεξιχνίαστα εγκλήματα, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και πολύκροτες υποθέσεις βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της εκπομπής, η οποία δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα. Με αποκαλύψεις διεθνούς εμβέλειας και αναζητώντας διαύλους επικοινωνίας ακόμη και με ομοσπονδιακές αστυνομικές αρχές του εξωτερικού, η Αγγελική Νικολούλη και οι συνεργάτες της είναι έτοιμοι να συνεχίσουν την προσπάθεια για την αναζήτηση της αλήθειας.

Το ερώτημα είναι αν οι επιστροφές αυτές θα καταφέρουν να ανεβάσουν τον ανταγωνισμό και να δώσουν νέα πνοή στη βραδινή ζώνη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα τηλεοπτικά «βαριά πυροβολικά» επιστρατεύονται για να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα της τηλεθέασης.

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