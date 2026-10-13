Σέλμα Μπλερ: «Δεν είχε πάρει τα φάρμακά της, ήταν σε σύγχυση», υποστήριξε ο δικηγόρος της

Snapshot Η Σέλμα Μπρ δήλωσε αθώα για τις δύο κατηγορίες επίθεσης και αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 20.000 δολαρίων.

Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι η επίθεση δεν ήταν σκόπιμη και οφειλόταν σε σοβαρή σύγχυση λόγω παραλείψεων στη φαρμακευτική της αγωγή και κόπωσης.

Το περιστατικό συνέβη αρχικά σε πτήση προς Νέα Υόρκη και στη συνέχεια κατά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο, όπου φέρεται να κλώτσησε αστυνομικό και νοσηλεύτρια.

Η αστυνομικός Μαρία Σουάρες υπέστη πρήξιμο και έντονο πόνο, ενώ η νοσηλεύτρια ανέφερε σημαντικό πόνο στο στήθος.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την πλευρά της Μπλερ να υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά της οφειλόταν σε αποπροσανατολισμό και όχι σε πρόθεση επίθεσης. Snapshot powered by AI

Αθώα δήλωσε η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Κουίνς για δύο κατηγορίες επίθεσης, οι οποίες αφορούν έναν αστυνομικό και μία νοσηλεύτρια.

Η ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με ομοσπονδιακές όσο και με πολιτειακές κατηγορίες, μετά το σοβαρό επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, αρχικά μέσα σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια κατά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

«Δεν ήταν σκόπιμη επίθεση»

Ο δικηγόρος της, Σον Μπαρνς, υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η συμπεριφορά που αποδίδεται στη Μπλερ δεν ήταν σκόπιμη.

Κατά την υπερασπιστική του γραμμή, η Μπλερ είχε παραλείψει αρκετές δόσεις της φαρμακευτικής της αγωγής και, πριν επιβιβαστεί στην πτήση, είχε ακολουθήσει ιδιαίτερα βαρύ επαγγελματικό πρόγραμμα.

Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με το υψόμετρο της πτήσης, οδήγησαν σε κατάσταση «σοβαρής σύγχυσης και αποπροσανατολισμού».

Σύμφωνα με το Associated Press, μετά την άφιξη στη Νέα Υόρκη η Μπλερ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου φέρεται να κλώτσησε έναν αστυνομικό και μία νοσηλεύτρια.

Η αστυνομικός που φέρεται να δέχθηκε την επίθεση έχει ταυτοποιηθεί ως Μαρία Σουάρες.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, η Σουάρες παρουσίασε πρήξιμο στη γνάθο και έντονο πόνο στο πρόσωπο, τον αυχένα και το στήθος. Η νοσηλεύτρια, από την πλευρά της, ανέφερε σημαντικό πόνο στο στήθος μετά το φερόμενο χτύπημα.

Εγγύηση 20.000 δολαρίων

Η δικαστής Ίντιρα Καν όρισε χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 δολαρίων, ή εναλλακτικά εγγυητική 60.000 δολαρίων ή μερικώς εξασφαλισμένη εγγύηση ίδιου ύψους.

Η Σέλμα Μπλερ αφέθηκε ελεύθερη το βράδυ της Δευτέρας.

Η υπόθεση συνεχίζεται, ενώ η πλευρά της ηθοποιού επιχειρεί να αποδώσει το περιστατικό σε κατάσταση σύγχυσης και όχι σε πρόθεση επίθεσης.

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