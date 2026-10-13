Η Αμάντα Σέιφριντ βάζει τέλος στις ερωτικές σκηνές – «Τα παιδιά μου πλέον προσέχουν»

Snapshot Η Αμάντα Σέιφριντ αρνείται πλέον να συμμετέχει σε ερωτικές σκηνές που την κάνουν να νιώθει άβολα, ειδικά όταν περιλαμβάνουν γυμνές σκηνές με άγνωστους ηθοποιούς.

Πρόσφατα απέρριψε ρόλο σε επιτυχημένη σειρά εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ερωτικών σκηνών που απαιτούσε.

Η αλλαγή στάσης της αποδίδεται και στο γεγονός ότι είναι μητέρα δύο παιδιών που προσέχουν τη δημόσια εικόνα της.

Στο παρελθόν είχε εμφανιστεί γυμνή σε ταινίες, όπως το «Lovelace» του 2013, αλλά τώρα θέτει σαφή προσωπικά όρια στην καριέρα της.

Η Σέιφριντ πρόσφατα ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον σύζυγό της μετά από εννέα χρόνια γάμου, ενώ παραμένουν σε καλή συνεννόηση για το καλό της οικογένειάς τους. Snapshot powered by AI

Η Αμάντα Σέιφριντ φαίνεται πως έχει επαναπροσδιορίσει τα όριά της ως ηθοποιός, εξηγώντας ότι πλέον δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε ιδιαίτερα τολμηρές ερωτικές σκηνές.

Η 40χρονη, υποψήφια για Όσκαρ, μίλησε ανοιχτά για το θέμα σε πάνελ του Hamptons International Film Festival, αποκαλύπτοντας ότι πρόσφατα απέρριψε ρόλο σε επιτυχημένη σειρά επειδή απαιτούσε πολύ συχνές σκηνές σεξ.

«Οι δουλειές μας είναι περίεργες», είπε απευθυνόμενη στον Άλεκ Μπάλντουιν, που συμμετείχε επίσης στο πάνελ. «Και όσο μεγαλώνω, τόσο πιο περίεργο μου φαίνεται. Πρέπει να είμαστε ρομαντικοί με ανθρώπους με τους οποίους στην πραγματικότητα δεν είμαστε».

«Κάποτε μου φαινόταν διασκεδαστικό»

Η Σέιφριντ παραδέχθηκε ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε πολύ διαφορετικά τέτοιες σκηνές. Όπως είπε, υπήρχε μια εποχή που θεωρούσε σχεδόν αστείο το γεγονός ότι πληρωνόταν για να φιλά κάποιον ελκυστικό συνάδελφό της.

Η Αμάντα Σάιφρεν / AP

«Κάποτε ήταν διασκεδαστικό. Ήταν σαν να λέω “σήμερα θα φιλήσω έναν ωραίο άνθρωπο και με πληρώνουν γι’ αυτό”», ανέφερε. Σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ο ρόλος που απέρριψε

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πρόσφατα αρνήθηκε να συμμετάσχει σε σειρά ακριβώς λόγω του μεγάλου αριθμού ερωτικών σκηνών.

«Απέρριψα μια σειρά στην οποία θα έπρεπε να κάνω σεξ όλη την ώρα, επειδή απλώς δεν θέλω να το κάνω. Με κάνει να νιώθω άβολα. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση τώρα», εξήγησε.

Και πρόσθεσε τον λόγο που βαραίνει περισσότερο στις αποφάσεις της:«Έχω παιδιά τώρα που προσέχουν τι κάνω».

Η Σέιφριντ είναι μητέρα της 9χρονης Νίνα και του 6χρονου Τόμας, τους οποίους απέκτησε με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τόμας Σαντόσκι.

Η Αμάντα Σάιφρεν / AP

«Δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο»

Η ίδια, πάντως, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει ξανά στάση στο μέλλον. «Ίσως, αν ξαναερχόταν ένα τέτοιο project, να βρισκόμουν σε διαφορετική φάση. Αλλά τώρα δεν θέλω να διαχειριστώ το να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο», είπε.

Η Σέιφριντ έχει στο παρελθόν εμφανιστεί γυμνή σε κινηματογραφικές παραγωγές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ταινία «Lovelace» του 2013, στην οποία υποδύθηκε την πορνοστάρ Λίντα Λάβλεϊς.

Η πιο ακραία σκηνή που έχει γυρίσειΗ ηθοποιός είχε επίσης μιλήσει για τις ιδιαίτερα απαιτητικές σκηνές της περσινής ταινίας «The Testament of Ann Lee».

Σε συνέντευξή της στο BBC είχε αποκαλύψει ότι η ταινία περιλάμβανε μια πολύ γραφική σκηνή τοκετού, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν προσθετικά.

«Η ταινία χρειαζόταν να είναι γραφική. Είχα προσθετικό σώμα, ήμουν έγκυος και γυμνή, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήμουν γυμνή. Και στο τέλος στέκομαι μπροστά από ένα φλεγόμενο κτίριο σχεδόν χωρίς τίποτα. Ένιωσα απίστευτα ελεύθερη», είχε πει.

Η Αμάντα Σάιφρεν / AP

Ο χωρισμός μετά από εννέα χρόνια γάμου

Η νέα της τοποθέτηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Τόμας Σαντόσκι, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου.

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει από κοινού ότι βρίσκεται σε διάσταση εδώ και κάποιο διάστημα και ότι η απόφαση αυτή «αποδείχθηκε η σωστή» για τους ίδιους και για την οικογένειά τους.«Θα έχουμε πάντα ο ένας τον άλλον – και αυτό είναι καλό», ανέφεραν στη δήλωσή τους.

Λίγο αργότερα, η Σέιφριντ μοιράστηκε ένα απόσπασμα στα social media για τη συγχώρεση, την αυτοπροστασία και την ανάγκη να παραμένει κανείς ανοιχτός συναισθηματικά.

Η επόμενη κινηματογραφική της δουλειά

Η Αμάντα Σέιφριντ αναμένεται να εμφανιστεί στη συνέχεια στο θρίλερ «The Life and Deaths of Wilson Shedd». Για την ίδια, ωστόσο, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της φαίνεται πως συνοδεύεται από πολύ πιο ξεκάθαρα προσωπικά όρια.

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