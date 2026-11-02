Τι θα δούμε στις ελληνικές σειρές – Αναλυτικά τα επεισόδια πριν παιχτούν

Snapshot Στο «Το Σόι σου», η Μπέλα προσπαθεί να αναθερμάνει την παλιά της σχέση συμμετέχοντας σε παράσταση, ενώ η οικογένεια αντιμετωπίζει διαμάχες για τη διανομή των ρόλων.

Στις «Μπλε ώρες», η Εύα ανακαλύπτει μια ανατρεπτική ανάμνηση, οδηγώντας σε κρίση τη σχέση της με την Ελένη και παίρνει την απόφαση να φύγει από το σπίτι της.

Στο «Κρίνο και Αγκάθι», η εμφάνιση ενός φιδιού σε προικιά προκαλεί ανησυχία και ο Στέλιος ετοιμάζεται να αποκαλύψει μυστικά που μπορεί να αλλάξουν τα πάντα.

Στις «Κόρες της Αρετής», η Ναταλία και η οικογένειά της χάνουν το σπίτι τους, ενώ η Αρετή συγκρούεται με τη Λουκία και προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο.

Στο «Ντέρτι», οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων δοκιμάζονται από αποτυχίες, μυστικά και αποκαλύψεις που απειλούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες. Snapshot powered by AI

Επτά παραγωγές μυθοπλασίας έρχονται απόψε στη μικρή οθόνη, διεκδικώντας μια καλή θέση στους πίνακες τηλεθέασης και την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

«Το Σόι σου», ALPHA 21.00. Το Πνευματικό Κέντρο του δήμου αποφασίζει να ανεβάσει την παράσταση ενός νέου, ανερχόμενου θεατρικού συγγραφέα και παλιού φλερτ της Μπέλας! Η Μπέλα αποφασίζει να προσπαθήσει να αναθερμάνει την παλιά σπίθα, συμμετέχοντας στην παράσταση, μόνο που χρειάζεται μαζί της την Χαρούλα, τη Λυδία και την Όλγα. Παράλληλα, οι άντρες της οικογένειας θεωρούν πως ένα χόμπι θα κάνει καλό όχι μόνο στις ίδιες, αλλά και στους γάμους τους! Όταν στο… υποψήφιο καστ θα προστεθεί και η Αλίνα, η διανομή των ρόλων, θα γίνει πεδίο διαμάχης για τις γυναίκες της οικογένειας. Μπροστά στον κίνδυνο να μην ξαναμιλήσουν μεταξύ τους, η Μπέλα αναλαμβάνει δράση και η οικογένεια των Χαμπέων θα δώσει την δική της νότα στο κείμενο…

«Μπλε ώρες», ΣΚΑΪ 21.00. Η Εύα συγκλονίζεται από μια ανάμνηση που ανατρέπει όσα πίστευε για το παρελθόν της και η σχέση της με την Ελένη οδηγείται στα άκρα. Παράλληλα, ο Άγγελος προσπαθεί να την κρατήσει κοντά του, ενώ η ίδια, πιεσμένη από τα μυστικά και τα αδιέξοδά της, παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Τα μαζεύει και φεύγει από το σπίτι της Ελένης. Στο μεταξύ, ο Πέτρος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του, καθώς ο Φίλιππος αποφασίζει να τον ταρακουνήσει με τον πιο σκληρό τρόπο. Η Ολυμπία, καθοδηγούμενη από την Κορίνα, παίζει το τελευταίο της χαρτί για να ξανακερδίσει τον Δημήτρη, ενώ ο Στέφανος μπαίνει όλο και πιο βαθιά στη ζωή της οικογένειας Αντωνιάδη, ξυπνώντας ανεξήγητη ταραχή στη Στέλλα. Ένα φιλί της Εύας με τον Άγγελο αλλάζει ξανά τις ισορροπίες.

«Κρίνο και Αγκάθι», ANT1 21.00. Στο σπίτι των Αρβανιταίων επικρατεί αναστάτωση όταν ένα φίδι, κρυμμένο μέσα σε προικιά, εμφανίζεται ως απειλητικό μήνυμα και προκαλεί έντονη ανησυχία στον Μήτρο. Εκείνος προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την οικογένειά του σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα, ενώ ο Παναγής, φοβούμενος τις συνέπειες από την εμπλοκή του εισαγγελέα, παίρνει μια καθοριστική απόφαση: ο Μάρκος και η Λευκή πρέπει να εγκατασταθούν μαζί τους. Η Μαριγώ και ο Μήτρος, ωστόσο, έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν πώς θα κάνουν αφόρητη την καθημερινότητα της νεαρής γυναίκας. Την ίδια στιγμή, ο Στέλιος παρουσιάζει στον παπά τη δική του εκδοχή για την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία δικαιώνει τους Αρβανιταίους σχετικά με τον φόνο του Ηλία. Η Λευκή αποχαιρετά τη Μάρω με την αίσθηση πως αφήνει πίσω της την ελευθερία της και ξεκινά με τον Μάρκο για το αρχοντικό, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Στέλιος ετοιμάζεται να της αποκαλύψει κάτι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

«Κάμπινγκ», MEGA 21.00. Η Γιώτα είναι «στα κάγκελα», καθώς ο Λουκάς αναζητά όλο και πιο επίμονα τον τάφο του πατέρα του. Η Εύα και ο Πέτρος μαθαίνουν τι ακριβώς σημαίνει «ξέπλυμα» και συνειδητοποιούν πόσο άσχημα έχει μπλέξει ο πατέρας τους, την ώρα που εκείνος βάζει μπρος το «πλυντήριο» μέσω της ταβέρνας. Η Ιωάννα εντοπίζει τον ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου ίδιου με εκείνο του Πάρη, ο οποίος αγόρασε ανταλλακτικά από τον Πρύτανη, και επιβεβαιώνει ότι προέρχονται από το αμάξι του αγνοούμενου. Ο Σοφοκλής, όμως, δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.

«Οι κόρες της Αρετής», ALPHA 22.00. Η Ναταλία και η οικογένειά της βρίσκονται ξαφνικά στον δρόμο, ύστερα από δολοπλοκίες από τη Λουκία και λάθη της Αρετής που οδηγούν στην έξωσή τους, με τη Φρόσω να τους προσφέρει προσωρινό καταφύγιο. Η Αρετή, όταν αντιλαμβάνεται τι συνέβη, καταρρέει και ξεσπά εναντίον της Λουκίας, θεωρώντας την υπεύθυνη για την καταστροφή τους. Παράλληλα, στη βίλα των Κεχαγιάδων, η Τζένη στήνει μια καλοσχεδιασμένη ίντριγκα, κατηγορώντας την Άννα για κλοπή. Η Φαίη, συναισθηματικά φορτισμένη από την απώλεια της μητέρας της, αλλά και τη ζήλεια της για τη σχέση της Άννας με τον Νικόλα, αντιδρά βίαια και τη χαστουκίζει, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο Λεωνίδας παίρνει σαφή θέση υπέρ της Άννας, οδηγώντας τη Φαίη σε ρήξη με τον πατέρα της και, τελικά, στην αποχώρησή της από το σπίτι. Η ένταση διαχέεται σε όλη την οικογένεια, με τον Κωνσταντίνο να προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση και τον Αλέξη να παραμένει διχασμένος. Η Τζένη, από την πλευρά της, παρακολουθεί ικανοποιημένη το χάος που έχει προκαλέσει. Η Αρετή και η Άννα θρηνούν την απώλεια του σπιτιού τους, ενώ η Ναταλία παλεύει να σταθεί στα πόδια της, σηματοδοτώντας μια νέα, αβέβαιη αρχή για όλους.

Οι ζωές όλων ανατρέπονται, όταν η αλήθεια αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Η Αρετή σοκάρεται από μια ανακάλυψη που αλλάζει όσα πίστευε για την κόρη της, ενώ την ίδια στιγμή μαθαίνει ότι η Ναταλία έχει χάσει τα πάντα: δουλειά, σπίτι και αξιοπρέπεια. Αποφασισμένη να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, φτάνει μέχρι την εταιρία των Κεχαγιάδων, έτοιμη να συγκρουστεί με όλους. Η Ναταλία, μόνη και πληγωμένη, προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, χωρίς να γνωρίζει πως κάποιος κινεί τα νήματα πίσω από την πλάτη της. Όταν τελικά έρχεται αντιμέτωπη με τον Αλέξη, η σύγκρουσή τους ξεπερνά κάθε όριο και φέρνει στο φως συναισθήματα που κανείς δεν μπορεί πια να αγνοήσει. Την ίδια ώρα, ο Νικόλας φτάνει στα άκρα για να βοηθήσει την Άννα να επιστρέψει το άρωμα. Και ενώ όλα μοιάζουν να καταρρέουν, μια κίνηση του Αλέξη θα αφήσει τη Ναταλία άφωνη… και ίσως αλλάξει τα πάντα.

«Δύο μαύρα πουκάμισα», MEGA 22.10. O Σήφης προσπαθεί να ηρεμήσει τον Μανούσο, που είναι εξοργισμένος με τη Μαρουσώ, ενώ η Κλειώ κάνει γυμνάσια στον Φίλιππο, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σχέση τους. Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρκέλλα, μην αντέχοντας άλλο τους τσακωμούς με τη μητέρα της, συναντά την Κλειώ στο κλαμπ, χωρίς να το πει στον Μανούσο, που την ψάχνει και δεν τη βρίσκει. Παράλληλα, η Σοφία, απελπισμένη, βλέποντας να φτάνει η ώρα του γάμου, βάζει τα μεγάλα μέσα για να μπορέσει να τον διαλύσει! Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος ετοιμάζει το επόμενο βήμα ενάντια στον Φίλιππο, έχοντας στήσει ένα κόλπο, για να μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις του. Κι ενώ ο Γιαννιός «τσιμπάει» στην αδιαφορία της Κέλλυς, ο Σήφης ακούει έκπληκτος τον Φίλιππο, να τον ρωτά, αν η κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος, είναι η Μαρκέλλα.

«Ντέρτι», ANT1 22.30. Η αποτυχία της επιχείρησης στο λιμάνι δημιουργεί ένταση μεταξύ Άρη και Παύλου, ενώ η Στέλλα καταλαβαίνει πως ο κλοιός γύρω της στενεύει επικίνδυνα. Την ίδια στιγμή, η εύθραυστη σχέση της με τη μητέρα της ισορροπεί ανάμεσα στη συγγνώμη και την καχυποψία, καθώς Αλέκος και Ξένια αρχίζουν να ψάχνουν κρυφά το παρελθόν της. Ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναβρεί τη θέση του δίπλα στους φίλους του, όμως η ιστορία με τη Ρένα απειλεί να τινάξει στον αέρα τη σχέση του με τον Σπύρο. Ο Χρήστος, από την άλλη, αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Φανή μέχρι πού έφτασε για χάρη της, την ώρα που η επιστροφή του πατέρα του ανοίγει ένα δύσκολο, αλλά συγκινητικό κεφάλαιο για την οικογένειά του. Και ενώ η Μάρθα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, ο Πασχάλης πλησιάζει επικίνδυνα σε μια αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

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