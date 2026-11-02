Το Σόι σου: Μπέλα και Αλεξάνδρα φέρνουν ταραχές και προβλήματα

Τι θα δούμε στην πιο επιτυχημένη σειρά της σεζόν;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το Σόι σου: Μπέλα και Αλεξάνδρα φέρνουν ταραχές και προβλήματα
LIFESTYLE
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  • Το «Σόι σου» παραμένει η πιο επιτυχημένη σειρά της σεζόν με υψηλή τηλεθέαση τους πρώτους δύο μήνες.
  • Η Μπέλα προσπαθεί να αναζωπυρώσει το παλιό της φλερτ συμμετέχοντας σε θεατρική παράσταση μαζί με άλλες γυναίκες της οικογένειας.
  • Η προσθήκη της Αλίνας στο καστ προκαλεί διαμάχες μεταξύ των γυναικών για τη διανομή των ρόλων.
  • Η Αλεξάνδρα μαθαίνει ότι είναι στις 200 κορυφαίες εικαστικούς της Ευρώπης, αλλά η επόμενη μέρα φέρνει αμφιβολίες για την τέχνη, την προσωπικότητα και τον γάμο της.
  • Η οικογένεια αναζητά λύση για να βοηθήσει την Αλεξάνδρα να επανέλθει στον παλιό της εαυτό.
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Τους δύο πρώτους μήνες της τρέχουσας σεζόν, το «Σόι σου» είναι η μοναδική σειρά που «χτυπά» υψηλά νούμερα και αποδεικνύει ότι καθηλώνει το κοινό. Απόψε, στις 21.00, έρχεται στον ALPHA με ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και γέλιο!

Το Πνευματικό Κέντρο του δήμου αποφασίζει να ανεβάσει την παράσταση ενός νέου, ανερχόμενου θεατρικού συγγραφέα και παλιού φλερτ της Μπέλας! Η Μπέλα αποφασίζει να προσπαθήσει να αναθερμάνει την παλιά σπίθα, συμμετέχοντας στην παράσταση, μόνο που χρειάζεται μαζί της τη Χαρούλα, τη Λυδία και την Όλγα.

Παράλληλα, οι άντρες της οικογένειας θεωρούν πως ένα χόμπι θα κάνει καλό όχι μόνο στις ίδιες, αλλά και στους γάμους τους! Όταν στο υποψήφιο καστ προστεθεί και η Αλίνα, η διανομή των ρόλων, θα γίνει πεδίο διαμάχης για τις γυναίκες της οικογένειας. Μπροστά στον κίνδυνο να μην ξαναμιλήσουν μεταξύ τους, η Μπέλα αναλαμβάνει δράση και η οικογένεια των Χαμπέων θα δώσει την δική της νότα στο κείμενο.

Στο αυριανό επεισόδιο, η Αλεξάνδρα ενημερώνεται ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις διακόσιες κορυφαίες εικαστικούς της Ευρώπης. Έχοντας σίγουρη την πρωτιά, καλεί την οικογένεια με σκοπό να γιορτάσουν τον επερχόμενο θρίαμβο της. Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι αυτό ακριβώς που περιμένει και η επόμενη μέρα τη βρίσκει να αμφισβητεί τα πάντα: από την τέχνη μέχρι την προσωπικότητα αλλά και… το γάμο της. Η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει και όλοι συνειδητοποιούν πως πρέπει γρήγορα να βρεθεί μια δραστική λύση για να επιστρέψει στον παλιό, καλό εαυτό της.

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