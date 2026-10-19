Το Σόι σου: Μπελάδες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους στα νέα επεισόδια

Τι θα δούμε απόψε και αύριο στην αγαπημένη κωμωδία του ALPHA

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το Σόι σου: Μπελάδες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους στα νέα επεισόδια
LIFESTYLE
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  • Η οικογενειακή κωμωδία « Σόι σου παρουσιάζει δύο νέα επεισόδια με περιπέτειες των Χαμπέων και Τριαντάφυλλων απόψε και αύριο στις 21:00.
  • Σε ένα επεισόδιο, μια εκδρομή της οικογένειας Χαμπέων καταλήγει σε ατύχημα και ξεκινά μια διαμάχη για το ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα του μικρού Βαγγελάκη.
  • Στο κυριακάτικο τραπέζι, τα μέλη της οικογένειας διαγωνίζονται για την καταλληλότητα να μεγαλώσουν τον Βαγγελάκη, ενώ εκείνος αρχίζει να επιλέγει μόνος του.
  • Σε άλλο επεισόδιο, ο Μενέλαος ετοιμάζει συγκέντρωση για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα, ενώ η οικιακή βοηθός Ηλέκτρα αποδεικνύεται ύποπτη όσον αφορά το εργασιακό της παρελθόν.
  • Η Αλεξάνδρα εκτιμά την Ηλέκτρα, αλλά οι υπόλοιπες γυναίκες της οικογένειας αμφισβητούν τη δουλειά της, γεγονός που οδηγεί τον Μενέλαο να ερευνήσει την πραγματική της ταυτότητα.
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Είναι, για ακόμη μία χρονιά, η μεγάλη επιτυχία στον τομέα της μυθοπλασίας.

Το «Σόι σου», η οικογενειακή κωμωδία του ALPHA, έρχεται αυτή την εβδομάδα με δύο ξεκαρδιστικά επεισόδια που θα προβληθούν απόψε και αύριο, στις 21.00. Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιφυλάσσουν εκπλήξεις στους τηλεθεατές και, φυσικά, πολλές περιπέτειες!

Απόψε, μια εκδρομή για την οικογένεια των Χαμπέων καταλήγει σε παρ’ ολίγον καραμπόλα. Ορθοπεδικά κολάρα, χαμένα χοτ ντογκ και υπαρξιακές κρίσεις, γίνονται η αφορμή να σοκαριστεί ο Διονύσης και να μπει σε σκέψεις, ποιος από το σόι είναι ο πιο κατάλληλος να μεγαλώσει τον Βαγγελάκη, αν τους συμβεί κάτι. Τεράστιο λάθος! Το κυριακάτικο τραπέζι της Χαρούλας μετατρέπεται σε διαγωνισμό οικογενειακής αξιολόγησης! Θείες, παππούδες και γαμπροί διεκδικούν τον μικρό, ενώ ο Χαμπέας ετοιμάζεται να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Κι ενώ όλοι διαγωνίζονται να αποδείξουν ποιος είναι ο καταλληλότερος, ο Βαγγελάκης ακούει περισσότερα από όσα πρέπει κι αρχίζει να επιλέγει μόνος του.

Αύριο, ο Μενέλαος θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας και οργανώνει μια συγκέντρωση σπίτι του για τους ανθρώπους του πανεπιστημίου. Η Λυδία και η Αντωνία καθαρίζουν στην εντέλεια το σπίτι, για να είναι έτοιμο. Εντωμεταξύ η Αλεξάνδρα προσλαμβάνει δοκιμαστικά μια οικιακή βοηθό, την Ηλέκτρα. Στα μάτια της Αλεξάνδρας, η κομψή Ηλέκτρα είναι η τέλεια βοηθός. Κολακεύει την Αλεξάνδρα ασταμάτητα και της μεταφέρει όλα τα κουτσομπολιά των βορείων προαστίων! Επίσης μοιάζει εξαιρετικά εργατική, παρότι η Αντωνία και η Λυδία επιμένουν πως δεν κάνει το παραμικρό. Όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι, ο Μενέλαος μαζεύει πληροφορίες για την Ηλέκτρα και αποκαλύπτει το εργασιακό της παρελθόν…

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