Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα

Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα της εβδομάδας

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα
ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μάντης δεν είμαι αλλά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αντιπολίτευση έχει βάλει στο κάδρο των ευθυνών τον κ. Μυλωνάκη και αρκετά ονόματα βουλευτών της ΝΔ που τους έπιασε ο «κοριός» να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Σαλμάς «έδωσε» τον Μυλωνάκη και τη συνομιλία του με τον Μπουκώρο χωρίς ο τελευταίος να διαψεύσει τίποτα. Στο Μαξίμου προσπαθούν να κρατήσουν την υπόθεση με νύχια και με δόντια, αλλά πλέον έχουν αρχίσει και... κελαηδούν στα κανάλια και οι γαλάζιοι βουλευτές της ΝΔ που δεν είναι διατεθειμένοι να υπερασπιστούν κανένα στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Το επικοινωνιακό Βατερλό

Σε Βατερλό εξελίσσεται για την κυβέρνηση και ο επικοινωνιακός χειρισμός της υπόθεσης του Πάνου Ρούτσι, θέμα το οποίο υποβαθμίστηκε παρά το γεγονός ότι έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών στην κοινωνία. Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν πιο αργή και από την καθυστέρηση...

Παρόλα αυτά η ΝΔ φαίνεται να βαστάει στις δημοσκοπήσεις και να έχει double score έναντι του ΠΑΣΟΚ. Για την πρωθυπουργία μετά τον Μητσοτάκη, το χάος...

Η αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και ο ρόλος του Τσίπρα

Στο ΠΑΣΟΚ άρχισε πάλι η γκρίνια αφού το κόμμα δεν λέει να ξεκολλήσει από το 13% και στην αριστερά ο Ζούπης της Opinion Poll βρίσκει λέει τον Τσίπρα πάνω από 22%. Την ίδια ώρα βγαίνει ο Τεμπονέρας και λέει να γίνει αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με νέο συνέδριο και εγγυητή τον Αλέξη Τσίπρα! Πώς τα λέει έτσι αυτό το παιδί ο Διονύσης; Δεν μπορεί να τα πει πιο... γλυκά να τα χωνέψουν οι ενδιαφερόμενοι;

Η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά

Κατά τα λοιπά λύθηκε ο γρίφος για το αν θα κάνει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού. Τελικώς δεν θα κάνει και αναφέρει: «Θέλω να δω κάτι νέο. Δεν θα το οργανώσω εγώ». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο που θέλει να δει είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και ότι ήδη έχει γίνει συζήτηση ώστε να τοποθετηθεί ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Αντώνης Σαμαράς φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόφαση να κάνει το βήμα για το νέο κόμμα. Και αυτό όσο να είναι απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου στο οποίο μαθαίνουμε ότι έχουν κάνει μετρήσεις από τις οποίες βγαίνει το συμπέρασμα ότι σε αυτή τη φάση το κόμμα μπορεί να συγκεντρώσει ποσοστά πέριξ του 5% από τα οποία τουλάχιστον τα μισά θα αποτελούν απώλειες για το κυβερνών κόμμα. Επί τη ευκαιρία θυμίζουμε τη δήλωση Αντώνη Σαμαρά ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους».

Ενδιαφέρουσα εβδομάδα

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρα από τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με την αντιπολίτευση αλλά και τους βουλευτές που «κελαηδούν» στα κανάλια έχουμε την αίσθηση ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ ζόρικα από αυτή την εβδομάδα. Αύριο αναμένεται να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην Πρόεδρος Ευάγγελος Σημανδράκος και εξ όσων πληροφορούμαι θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Εμείς απλά επισημαίνουμε ότι ο κ. Σημανδράκος έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα πυρά του έχουν στραφεί κατά του Λευτέρη Αυγενάκη, μόνο. Κρατήστε ότι η μονομέρεια των πυρών μπορεί να κρύβει εκπλήξεις και να φυτρώσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το χειρισμό του «εθνικού προμηθευτή» του ΟΠΕΚΕΠΕ τη Neuropublic. Μπορεί επίσης να κρύβει εκπλήξεις για κάποιους ελέγχους και καταλογισμούς που έγιναν και διαφημίστηκαν αλλά ήταν για τα… μπάζα. Μετά ακολουθεί ο Δημήτρης Μελάς που ήδη στέλνει μηνύματα ότι δεν θα πάει με τα χέρια κατεβασμένα κατηγορούμενος και κάνετε από τώρα λογαριασμό πόσο ενδιαφέρουσα μπορεί να γίνει η εβδομάδα στην εξεταστική επιτροπή.

Ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα

Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι απαντήσεις του πρωθυπουργού που έδωσε στο Bloomberg για την συμφωνία Unicredit-Alpha Bank. Αρχικά ενώ άρνηση να απαντήσει στο αν υποστηρίζει εξαγορά της ελληνικής τράπεζας από τον Ιταλικό κολοσσό είχε νωρίτερα πει ότι βλέπει αξία αν ένας αγοραστής δείξει ενδιαφέρον για μια ελληνική τράπεζα και μετά την άρνηση δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ των διασυνοριακών συναλλαγών. Η δήλωση Μητσοτάκη για τις διασυνοριακές συναλλαγές είναι απόλυτα ταυτισμένη με τα όσα είχε πει ο διοικητής της ΤτΕ κ. Στουρνάρας στο Bloomberg. Και όλα αυτά δεν φαίνεται να είναι καθόλου τυχαία. Προφανώς δεν περίμενε κανένας να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης αν υποστηρίζει την εξαγορά της Alpha Bank καθώς γνωρίζει πολύ καλά αυτό θα είχε επιδράσεις στις αγορές. Όμως είναι πλέον περισσότερο από ορατό ένα ενδεχόμενο να αποκτήσει ο Ιταλικός κολοσσός ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά. Και αυτό είναι διασυνοριακή συναλλαγή την οποία και ο πρωθυπουργός και ο διοικητής της ΤτΕ δηλώνουν δημόσια ότι την υποστηρίζουν. Βέβαια αυτό δεν διαφέρει από μια διασυνοριακή συγχώνευση που έχει την έννοια της διασυνοριακής συναλλαγής και αυτός είναι ο γρίφος που καλείται να λύσει η αγορά.

Η Revolut, η Ελλάδα και τα… ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία

Πλώρη για τα καλά να αποκτήσει μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στην Ελλάδα έχει βάλει η Revolut καθώς φαίνεται ότι στόχος είναι το 2026 να διαθέτει ελληνικό IBAN αλλά και POS στην χώρα μας. Προς το παρόν η τράπεζα fintech έχει ως στόχο να πάρει πλήρη τραπεζική άδεια στη Μεγάλη Βρετανία για την οποία παλεύει τρία χρόνια και θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλο ένα καθώς βρίσκεται σε δοκιμαστική περίοδο ενώ δοκιμάζει την τύχη της στις ΗΠΑ όπου φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξαγορά τράπεζας. Σημειώνεται ότι η Revolut έχει επενδύσει τεράστια ποσά στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου εγκαινίασε το στρατηγείο της για την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά αποφάσισε να προσλάβει την Ernst and Young για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2026 καθώς υπήρχαν ερωτήματα από τον προηγούμενο ελεγκτή της την BDO. Συγκεκριμένα το 2023, η BDO εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των εσόδων της Revolut για το 2021, επικαλούμενη προβλήματα με τους ελέγχους πληροφορικής και αυτό δεν αποτελεί καλό σύμμαχο όταν επιδιώκεις να πάρεις άδεια στη Μεγάλη Βρετανία όπου η ρυθμιστική αρχή των τραπεζών δεν ενδιαφέρεται και τόσο πόσα χρήματα θες να επενδύσεις στη χώρα.

Περί του αριθμού των συστημικών τραπεζών

Για να επανέλθουμε στις ελληνικές τράπεζες είναι προφανές ότι η Credia Bank μετά την μεγάλη επένδυση στην Μάλτα άλλαξε πίστα και γίνεται συστημική τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον από τέσσερις συστημικές τράπεζες θα έχουμε πέντε. Το ερώτημα όμως είναι αν θα μείνουν πέντε ή θα ξαναγίνουν τέσσερις. Γιατί στα αυτιά μας φτάνουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι έχει πέσει στο τραπέζι και συζητείται το ενδεχόμενο συγχώνευσης δύο μεγάλων συστημικών τραπεζών. Αυτό ως διαδικασία δεν είναι καθόλου εύκολη και μπορεί να εγείρει και ζητήματα λειτουργίας του ανταγωνισμού. Μπορεί όμως να περιλαμβάνει και έξοδο μεγαλομετόχου και στρατηγικό μέτοχο εξ αρχής αλλά και πιθανά πολλά κεφάλαια που θα βάλει ένας νέος μέτοχος. Προς το παρόν το ζήτημα είναι σε αρχικά στάδια αλλά από ότι φαίνεται υπάρχει διάθεση να προχωρήσει και να επιβεβαιώσει και την προσήλωση της Ελλάδας στις διασυνοριακές συναλλαγές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Χωρίς προηγούμενο

Έχουμε την αίσθηση ότι αυτό δεν έχει προηγούμενο. Να πουλάς το 5% μια εταιρίας σε αποτίμηση μεγαλύτερη από αυτή που πούλησε το 31% που έδωσε το έλεγχο στον αγοραστή. Ο λόγος για την πώληση από την Intracom του 5,09% της Aktor έαντι 74,7 εκατ. ευρώ ενώ για την πώληση του 31,7% είχε εισπράξει 70,19 εκ ευρώ. Αυτό δείχνει και την υπεραξία που πήρε η πρώην Intracom Κατασκευές μετά την πώληση στην όμιλο Μπάκου-Καϋμένακη -Εξάρχου. Δεν όμως το μόνο χωρίς προηγούμενο στη συγκεκριμένη συναλλαγή καθώς κάποιοι πονηροί θεσμικοί έπαθαν μεγάλο κάζο καθώς πήγαν να κάνουν παιγνίδι με τη διάθεση των μετοχών. Συγκεκριμένα η πλευρά Κόκκαλη ενημέρωσε την AKTOR ότι προτίθεται να πουλήσει το ποσοστό της και η τελευταία συμφώνησε και έτσι ξεκίνησε και διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε θεσμικούς που είχε ήδη μετοχές. Κάποιοι πονηροί ποντάροντας ότι θα βγάλουν μεροκάματο άρχισαν να πουλάνε μετοχές πάνω από τα 8 ευρώ υπολογίζοντας ότι θα τις ξαναγοράσουν μέσω της διάθεσης του πακέτου και θα βγάλουν κέρδος παίζοντας υποτιμητική κερδοσκοπία. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο καθώς τελικά συντριπτικό μέρος του πακέτου αγόρασε ο Ηλίας Γκότσης που συμμετέχει στο μετοχικό σχήμα της Άκτωρ. Και έτσι έμειναν χωρίς μετοχές τις οποίες πρέπει να αγοράσουν ψηλότερα από ότι τις πούλησαν. Φυσικά και ο Ηλίας Γκότσης έγραψε αμέσως μεγάλες υπεραξίες από την τοποθέτηση. Δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια.

Οι προκλήσεις Βακάκη και τα περίεργα με το fund

Πολύ εκνευρισμό έχει αρχίσει να προκαλεί ο Απόστολος Βακάκης όπου στην ενημέρωση των αναλυτών για τα κατώτερα των προβλέψεων κέρδη εξαμήνου δεν έδινε εξηγήσεις για τα αίτια της πτώσης και παρέπεμπε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στην ουσία δηλαδή λειτούργησε υποτιμητικά προς τους αναλυτές που είναι προφανές ότι δεν πείθονται από γενικολογίες που περιέχουν οι ανακοινώσεις. Το ζήτημα όμως με τον κύριο Βακάκη είναι ότι ειδικά την τελευταία διετία οι δηλώσεις του και οι συμπεριφορές του είναι κάπως σαν αυτές της Πυθίας γεγονός που δημιουργεί σύγχυση σε αναλυτές και επενδυτές. Βέβαια δεν υπάρχει και κανένας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγξει τα λεγόμενά του και να τον καλέσει να δώσει εξηγήσεις. Ούτε και βέβαια έχει ψάξει ένα fund που έδω και πολλά χρόνια παίζει με αγοραπωλησίες ανεβοκατεβάζοντας το ποσοστό του γύρω από το 5% ελέγχοντας για παράδειγμα ποιος ή ποιοι είναι οι τελικοί επενδυτές. Γιατί άλλο fund πολλών επενδυτών και άλλο fund που μπορεί να χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα απόκρυψης της πραγματικής ταυτότητας.

Αλλαγές, δανεικά και ανέλεγκτα

Μπορεί μια εταιρία εισηγμένη να ιδρύει εταιρία στην οποία έχει 20% και ο βασικός της μέτοχος (της εισηγμένης) 80% και να γίνεται αλλαγή καταστατικού που έχει ένα σωρό ρήτρες για τις οποίες πλην του ΓΕΜΗ δεν υπάρχει χρηματιστηριακή ανακοίνωση. Προφανώς μπορεί όπως μπορεί κάποιος να ελέγξει αν οι δύο μέτοχοι δανειοδοτούν κατά το ποσοστό της συμμετοχής τη θυγατρική ταυτόχρονα με καμιά 200αριά εκατομμύρια. Προφανώς αστειευόμαστε όταν μιλάμε για την Ελλάδα. Περισσότερα προσεχώς…

Τα άυλα στοιχεία της Logismos

Χαζεύοντας τις ανακοινώσεις του Χρηματιστηρίου πέσαμε πάνω στην εταιρία Logismos. Ναι υπάρχει για όσους δεν το γνωρίζουν τέτοια εταιρία στο Χρηματιστήριο που έκανε όλο και όλο στο εξάμηνο τζίρο 1,8 εκ ευρώ και δεν είναι και η μόνη βέβαια με τέτοια μεγέθη. Δεν θα αναλογιστούμε τι έγινε στο παρελθόν και το πως και το γιατί της εισαγωγής της εν λόγω εταιρίας στο Χρηματιστήριο που έτσι κι αλλιώς οι συναλλαγές που κάνει είναι ελάχιστες και δεν δημιουργούν συστημικό κίνδυνο. Θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στα άυλα στοιχεία που έχει η εν λόγω επιχείρηση και είναι ύψους 3,8 εκ ευρώ. Πραγματικά το μέγεθος έχει πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με τα έσοδά της και τις δαπάνες της εταιρίας.

Σχόλια

