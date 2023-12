New year’s resolutions: Η κίνηση που θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη και ασφαλέστερη

Η ψηφιακή μετάβαση είναι γεγονός που βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζοντας κάθε τομέα της ζωής μας. Πλέον καθένας μας μπορεί να απολαύσει πλεονεκτήματα και υπηρεσίες σημαντικά αναβαθμισμένες, ακόμα και σε σχέση με το πολύ πρόσφατο παρελθόν.

Ο τομέας της Υγείας είναι από εκείνους που επηρεάζονται σημαντικά, καθώς πλέον θεωρείται βέβαιη η μετάβαση από τα σημερινά (ή καλύτερα, «χθεσινά») συστήματα σε εκείνα του βιώσιμου μέλλοντος. Εκείνα που προετοιμάζονται ώστε να παρέχουν κατά το δυνατόν προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τους ασθενείς, με έμφαση, πρωτίστως, στην πρόληψη.

Σε αυτή τη νέα εποχή για την Υγεία, που ξεκινά σήμερα, καθένας από εμάς καλείται να λάβει τις αποφάσεις εκείνες που θα διασφαλίζουν την καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεται, ο ίδιος και η οικογένειά του, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλέστερο μέλλον. Έτσι, καλούμαστε να εντοπίσουμε ποιο είναι το καταλληλότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας αλλά και ένα αξιόπιστο αποταμιευτικό σύστημα, με βάση τα νέα δεδομένα, που πάντως βρίσκονται υπό διαμόρφωση αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά, λοιπόν, πέραν από αυτό καθαυτό το ζητούμενο – τις παροχές υγείας – καλούμαστε να επιλέξουμε και εκείνους που έχουν κατανοήσει την πορεία των πραγμάτων και έχουν ενσωματώσει με τον αποδοτικότερο τρόπο τις διαφαινόμενες αλλαγές.

Το Οικοσύστημα Life On από την Generali μας οδηγεί στη νέα εποχή

Η Generali είναι η ασφαλιστική εταιρεία που έχει δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό, ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Πρόκειται για το Οικοσύστημα Φροντίδας & Υγείας Life On το οποίο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και να προσαρμόζεται στο προφίλ μας, αξιοποιώντας τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Έτσι, κερδίζουμε ευελιξία και αμεσότητα ώστε να έχουμε πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία υγείας και ευεξίας επιθυμούμε, ενώ φροντίζουμε από τώρα το μέλλον μας.

Εξατομικευμένο πρόγραμμα υγείας για καλύτερες υπηρεσίες, κάθε στιγμή

Αυτό που διαφοροποιεί το ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας της Generali είναι το γεγονός πως διαμορφώνεται αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, αλλά και την εμπεριστατωμένη, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των 3.500 ασφαλιστικών συμβούλων της εταιρείας. Δημιουργείται έτσι το πλαίσιο για το βιώσιμο μέλλον όλων μας, με βάση καινοτόμες και προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη μας που τυχόν προκύψει.

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα, για ποιους λόγους το Οικοσύστημα Φροντίδας & Υγείας Life On της Generali είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα που μας διασφαλίζει προηγμένη και προσωπική ασφάλεια υγείας.

Αρχικά, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε πως είναι το πρόγραμμα που προσαρμόζεται στο προφίλ μας, δηλαδή στις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις μας, συνδυάζοντας καλύψεις με υπηρεσίες ευ ζην. Με το app My Health IQ μας προσφέρει έναν health & life coach στο κινητό μας, που μας επιβραβεύει κάθε φορά που πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Στην εποχή της ψηφιοποίησης που ζούμε, μας προσφέρει επίσης τηλεσυνεδρίες με γιατρούς πολλαπλών ειδικοτήτων, ανά πάσα στιγμή, με την εφαρμογή My e-Doctor ενώ μας δίνει τη δυνατότητα να φροντίσουμε για το well being μας με δωρεάν πλατφόρμα εκγύμνασης, το My eGym και συμβουλευτική με διατροφολόγο ή και ψυχολόγο. Ταυτόχρονα, μας παρέχει πρόσβαση σε κορυφαίο δίκτυο νοσοκομείων, γιατρών και διαγνωστικών κέντρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην περίπτωση, επίσης, που χρειαστούμε κάτι ακόμα πιο εξειδικευμένο, μια συμβουλή ή μια οδηγία, μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να απευθυνθούμε στον εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο της Generali, ο οποίος είναι δίπλα μας για να μας εξηγήσει και να μας εξυπηρετήσει, πάντα με γνώμονα το δικό μας όφελος, με αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις.

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τις παροχές του Οικοσυστήματος Φροντίδας & Υγείας Life On της Generali, βλέπουμε ότι αυτές αναπτύσσονται σε πέντε άξονες (Πρόληψη, Γιατροί & Εξετάσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση & Υπηρεσίες) ώστε εμείς να επιλέξουμε τι ακριβώς μας ταιριάζει και να διαμορφώσουμε τελικά το δικό μας, προσωποποιημένο πρόγραμμα. Με βάση λοιπόν, το online εργαλείο για τον υπολογισμό ασφαλίστρων υγείας, επιλέγουμε τις καλύψεις και τις υπηρεσίες που εμείς χρειαζόμαστε – ανά άξονα-, ξεκινώντας από την πρόληψη και φτάνοντας μέχρι την τριτοβάθμια περίθαλψη. Οι πρωτοπόρες υπηρεσίες και οι έξυπνες εφαρμογές της Generali μας δίνουν τη δυνατότητα να χτίσουμε μαζί την ασπίδα ασφάλειας και φροντίδας για το δικό μας μέλλον. Οι συνδυασμοί είναι πραγματικά δεκάδες, έτσι ώστε τελικά να διαμορφώσουμε την ασφάλεια υγείας που μας ταιριάζει, με παροχές ειδικά για εμάς.

Καλύτερη υγεία με το Life On, ασφαλέστερο αύριο με το Maximizer

Παράλληλα, η Generali μάς δίνει σήμερα την ευκαιρία να διασφαλίσουμε ένα ακόμα πιο ήρεμο αύριο για εμάς και τους αγαπημένους μας, φροντίζοντάς από τώρα. Με το αποταμιευτικό – επενδυτικό πρόγραμμα Maximizer μπορούμε να αποταμιεύουμε συστηματικά από σήμερα κιόλας, κερδίζοντας τα πλεονεκτήματα των μακροχρόνιων επενδύσεων, ενώ μπορούμε να συνδυάσουμε την επένδυση με ασφαλιστικές καλύψεις Προστασίας, όπως η Ασφάλιση Ζωής.

Το πολύ χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο, η δυνατότητα εγγυημένης σταθερής μηνιαίας σύνταξης ορισμένης διάρκειας στη λήξη, αλλά και η μεγάλη ευελιξία προσαρμογής, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές μας δυνατότητες, καθ’ όλη τη διάρκειά του, είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που κάνουν το Maximizer της Generali πραγματικά ελκυστικό για όλους μας. Ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις αποταμιευτικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις πραγματικές δυνατότητες του καθενός. Αφορά είτε στη δημιουργία σύνταξης είτε στην εξασφάλιση των παιδιών και συνδυάζει τη σταθερή μέθοδο αποταμίευσης, μέσω της καταβολής ετήσιου ασφαλίστρου και διαφορετικές επενδυτικές επιλογές, για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των χρημάτων μας. Παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένες χρηματαγορές, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, χωρίς αποκλεισμούς, πάντα με τη γνώση και τη συμβολή της Generali.

Το Οικοσύστημα Φροντίδας & Υγείας Life On και το Αποταμιευτικό – Επενδυτικό Πρόγραμμα Maximiser της Generali μάς οδηγούν στο βιώσιμο μέλλον για εμάς και την οικογένειά μας. Με τη γνώση πως είμαστε ασφαλείς, ό,τι κι αν συμβεί, με την ηρεμία πως έχουμε φροντίσει για το μέλλον μας, επιλέγουμε την ασφαλιστική εταιρεία που εμπιστευόμαστε και προχωράμε στο αύριο μαζί με τους αγαπημένους μας.

