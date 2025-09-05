Olympic Yacht Show 2025: Πιο μεγάλο, πιο δυναμικό, πιο διεθνές από ποτέ

Η φετινή διοργάνωση ανοίγει τις πύλες στις 9 Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 12 Οκτωβρίου

Olympic Yacht Show 2025: Πιο μεγάλο, πιο δυναμικό, πιο διεθνές από ποτέ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για το Olympic Yacht Show 2025, το κορυφαίο ραντεβού της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας του yachting, το οποίο επιστρέφει ανανεωμένο και πιο ισχυρό από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Η φετινή διοργάνωση ανοίγει τις πύλες στις 9 Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 12 Οκτωβρίου. Φέτος αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, τόσο σε αριθμό σκαφών και εκθετών όσο και επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της εκδήλωσης ως βασικό πυλώνα προώθησης του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πεδίο δράσης είναι η Olympic Marine, μια από τις πιο καλά οργανωμένες μαρίνες της Ελλάδας.

Ήδη, κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς, ναυπηγεία, εισαγωγείς και εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου, έχουν δηλώσει συμμετοχή, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη τους στη δυναμική του θεσμού. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς key players της βιομηχανίας, με πολλά μεγάλα ονόματα να επιστρέφουν και ανερχόμενες εταιρείες να λαμβάνουν ενεργή συμμετοχή.

Για μία ακόμη χρονιά, το Olympic Yacht Show θα φιλοξενήσει παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες σκαφών, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της διοργάνωσης ως σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στον κόσμο του yachting. Από καινοτόμα, υβριδικά μοντέλα μέχρι πολυτελή day cruisers και εντυπωσιακά Motor & Sailing yachts, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τον παλμό της αγοράς.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για νέα ρεκόρ επισκεψιμότητας, με επαγγελματίες και φίλους της θάλασσας να προγραμματίζουν από τώρα την παρουσία τους στο πολυαναμενόμενο γεγονός.

Το Olympic Yacht Show 2025 έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα standards της εγχώριας εκθεσιακής εμπειρίας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την αισθητική, την καινοτομία και την ουσιαστική επαγγελματική δικτύωση.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

SPONSORS & PARTNERS

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η EKO στηρίζει ως Μέγας Χορηγός το Olympic Yacht Show 2025, ενισχύοντας το πιο επιτυχημένο και αναγνωρισμένο in-water show στην Ελλάδα. Έχοντας κερδίσει την αμέριστη στήριξη της πολιτείας από την πρώτη διοργάνωση, το Olympic Yacht Show 2025 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ, την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Δήμου Λαυρεωτικής.

Grand Sponsor: EKO

Venue Partner: OLYMPIC MARINE

Gold Sponsors: D. KORONAKIS SA, AZ HELLAS - AZIMUT YACHTS

Silver Sponsors: TECHNOHULL, ETESIAN MARINE, PAPPAS YACHTS

Bronze Sponsors: ATALANTA MARINE, ISTION YACHTING, RAFNAR HELLAS, FAST SAILING, RINA HELLAS, SYNERGY YACHT SALES & CONSULTING, GOLDFISH BOAT AS

Supporters: D.K. FOTINAKIS, REGATTA PLUS, RIVIERA YACHTING, FURUNO

Strategic Partners: E.EN.E, COMMUNAUTE HELLENIQUE DE MONACO, CEO CLUBS GREECE, PANAS GROUP, ATHENS RIVIERA FORUM

Premium Medical Partner: ATHENS MEDICAL GROUP

Premium Apparel Partner: BROOKS BROTHERS

Premium Sportswear Partner: DIMITRIADIS Action &amp; Lifestyle Distribution

Premium Spirit Partner: APEROL

Premium Corporate Gift Partner: BALLAS PROMOTION

Official Bag Sponsor: PENNIE

Official Media Sponsor: SKAI TV

Media Sponsor: NOVA

Official Media: SKIPPER ONDECK

Media Partners: ARTECNIKO, EPIXEIRO.GR

International Media Sponsors: ICEBREAKER, YACHTING PAGES, BARCHE A MOTORE, NAUTICA, WAVE SWISS

International Press Office: SAND PEOPLE COMMUNICATION

