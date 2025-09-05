Olympic Yacht Show 2025: Πιο μεγάλο, πιο δυναμικό, πιο διεθνές από ποτέ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για το Olympic Yacht Show 2025, το κορυφαίο ραντεβού της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας του yachting, το οποίο επιστρέφει ανανεωμένο και πιο ισχυρό από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Η φετινή διοργάνωση ανοίγει τις πύλες στις 9 Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 12 Οκτωβρίου. Φέτος αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, τόσο σε αριθμό σκαφών και εκθετών όσο και επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της εκδήλωσης ως βασικό πυλώνα προώθησης του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πεδίο δράσης είναι η Olympic Marine, μια από τις πιο καλά οργανωμένες μαρίνες της Ελλάδας.

Ήδη, κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς, ναυπηγεία, εισαγωγείς και εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου, έχουν δηλώσει συμμετοχή, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη τους στη δυναμική του θεσμού. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς key players της βιομηχανίας, με πολλά μεγάλα ονόματα να επιστρέφουν και ανερχόμενες εταιρείες να λαμβάνουν ενεργή συμμετοχή.

Για μία ακόμη χρονιά, το Olympic Yacht Show θα φιλοξενήσει παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες σκαφών, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της διοργάνωσης ως σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στον κόσμο του yachting. Από καινοτόμα, υβριδικά μοντέλα μέχρι πολυτελή day cruisers και εντυπωσιακά Motor & Sailing yachts, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τον παλμό της αγοράς.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για νέα ρεκόρ επισκεψιμότητας, με επαγγελματίες και φίλους της θάλασσας να προγραμματίζουν από τώρα την παρουσία τους στο πολυαναμενόμενο γεγονός.

Το Olympic Yacht Show 2025 έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα standards της εγχώριας εκθεσιακής εμπειρίας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την αισθητική, την καινοτομία και την ουσιαστική επαγγελματική δικτύωση.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

