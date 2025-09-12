Η αποκάλυψη της Πέγκυ Ζήνα στο ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time για το «Δεν θα πας πουθενά»

Το βιντεοκλίπ με τον Κέντρικ Ναν και τα τραγούδια που αφιερώνει στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ

Newsbomb

Η αποκάλυψη της Πέγκυ Ζήνα στο ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time για το «Δεν θα πας πουθενά»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ΟΠΑΠ Game Time ανανεώθηκε με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις και η πρώτη καλεσμένη της νέας σεζόν είναι η Πέγκυ Ζήνα.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μιλά για την 30χρονη καλλιτεχνική πορεία της, τις προσωπικές στιγμές που την σημάδεψαν και αποκαλύπτει το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας της.

Επιλέγει τον Κέντρικ Ναν για πρωταγωνιστή σε βιντεοκλίπ της και αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι που έκανε τον MVP και πρώτο σκόρερ της Euroleague να «μην πάει πουθενά».

Επιλέγει τον Πρωταθλητή της εφετινής χρονιάς, δηλώνει φαν της Εθνικής Ομάδας, μιλάει για το «ερυθρόλευκο» κλίμα που επικρατεί στο σπίτι της, τη συγκινητική ιστορία για τον πατέρα της που την συνδέει με την ΑΕΚ και τους στενούς της φίλους Παναθηναϊκούς.

Πέγκυ Ζήνα - ΟΠΑΠ
0103
Πέγκυ Ζήνα - ΟΠΑΠ
0203
Πέγκυ Ζήνα - ΟΠΑΠ
0303

Στη νέα ενότητα της εκπομπής “Challenge Time”, αποδέχεται την πρόκληση της Χριστίνας Βραχάλη και ερμηνεύει τραγούδια που αφιερώνει στις «μεγάλες» ομάδες της Super League.

Η Πέγκυ Ζήνα αναφέρεται επίσης στη συνεργασία-σταθμό με τον Δημήτρη Μητροπάνο, την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μαρινέλλα και το ντουέτο που θα ήθελε να κάνει με τη Βούλα Πατουλίδου.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Φλωρίδης: «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό μου φέρνει τρόμο»

12:29ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aktor: Νέες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ σε Παραχωρήσεις και ΑΠΕ – Στροφή σε έργα υψηλής απόδοσης

12:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αποκάλυψη της Πέγκυ Ζήνα στο ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time για το «Δεν θα πας πουθενά»

12:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Ταρτούφος» του Μολιέρου - Θέατρο Αλκυονίς - Θεατρική σεζόν: 2025-2026

12:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Νορβηγία δοκίμασαν στο κατώφλι της Ρωσίας αμερικανικό υπερόπλο με τα B-2 Spirit από τα οποία χτυπήθηκε το Ιράν - Ποια είναι η βόμβα Quicksink

12:20LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχη στα κεντρικά δελτία ειδήσεων – Οι νικητές και τα μονοψήφια

12:20LIFESTYLE

Margot Robbie και Dakota Johnson σχεδόν γυμνές στο κόκκινο χαλί - Οι εμφανίσεις τους συζητήθηκαν

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Ζοάο Μάριο - Ολοκληρώνεται το deal

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η ομάδα του αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας μετά τη δολοφονία του Κερκ - «Γυρίστε σπίτι να αγκαλιάσετε τις οικογένειές σας»

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Ρώσος πρεσβευτής κλήθηκε στο Παρίσι για τη διείσδυση drones στην Πολωνία

12:15ΥΓΕΙΑ

Candida auris: Ο μύκητας που εξαπλώνεται στα ελληνικά νοσοκομεία - 852 κρούσματα σε μία πενταετία

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

12:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

20+1 χρόνια «Λυκόφως»: Όλο το εντυπωσιακό πρόγραμμα της νέας σεζόν, με early bird προσφορές

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρία νέα σκάφη με δεκάδες μετανάστες στα νότια του νησιού - Σε επιφυλακή Λιμενικό και FRONTEX

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Στην «αντεπίθεση» οι πορτοφολάδες της Βενετίας: Καταγγέλουν πολίτες ότι τους σταμάτησαν χωρίς λόγο και τους βιντεοσκόπησαν

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Απειλή για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πότε έρχονται οι κλήσεις στα κινητά – Μπαίνουν οι κάμερες, θα μπορούν και οι Δήμοι να βάζουν δικές τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Απειλή για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Μόρνος: Τη μικρότερη έκταση τουλάχιστον των τελευταίων δέκα ετών έχει ο ταμιευτήρας νερού της Αθήνας - Μείωση 42% στα αποθέματα σε ένα έτος

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη οδηγός πριν το δυστύχημα - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ένοπλο που τον δολοφόνησε - Οι αρχές συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πότε έρχονται οι κλήσεις στα κινητά – Μπαίνουν οι κάμερες, θα μπορούν και οι Δήμοι να βάζουν δικές τους

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

10:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του άνδρα που τον απειλούσε μέσω Facebook

09:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Τι είναι το περιβόητο «τιρινίνι» που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

12:22LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: Αγριογούρουνα βγήκαν βόλτα για να βοσκήσουν στη μέση της πόλης - Δείτε βίντεο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Στην «αντεπίθεση» οι πορτοφολάδες της Βενετίας: Καταγγέλουν πολίτες ότι τους σταμάτησαν χωρίς λόγο και τους βιντεοσκόπησαν

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλές κατά της ζωής του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μία σύλληψη

10:12LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εντυπωσίασε με την εμφάνιση της στη Μύκονο

12:20LIFESTYLE

Margot Robbie και Dakota Johnson σχεδόν γυμνές στο κόκκινο χαλί - Οι εμφανίσεις τους συζητήθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ