Vodafone All+: Νέα πλατφόρμα συνδυαστικών προγραμμάτων για απεριόριστα data και οπτική ίνα

Vodafone Full Fiber 500Mbps και Vodafone Red Unlimited, με 45€/μήνα για 12 μήνες

Newsbomb

Vodafone All+: Νέα πλατφόρμα συνδυαστικών προγραμμάτων για απεριόριστα data και οπτική ίνα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Vodafone φέρνει μια νέα εποχή συνδρομητικών προγραμμάτων, που συνδυάζουν απλότητα, οικονομία και τη δύναμη ενός αξιόπιστου δικτύου που είναι δίπλα σου σε κάθε στιγμή.

Με τα νέα προγράμματα Vodafone All+, όλοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν κόσμο απεριόριστης επικοινωνίας με προγράμματα κινητής και σταθερής που καλύπτουν κάθε ανάγκη μαζί με γρήγορο και αξιόπιστο Internet στο σπίτι, για απεριόριστο browsing, streaming και ό, τι άλλο χρειάζονται, σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές.

Τα νέα συνδυαστικά προγράμματα μας συστήνονται με μία μοναδική προσφορά. Συγκεκριμένα, όλοι μπορούν να αποκτήσουν το Vodafone Full Fiber 500Mbps για Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Fiber 500Mbps, με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και το Vodafone RED Unlimited, για απεριόριστα data και ομιλία στο κινητό, στην προνομιακή τιμή των 45€/μήνα για τους 12 πρώτους μήνες. Η προσφορά περιλαμβάνει επιδότηση από το κουπόνι συνδεσιμότητας Gigabit Voucher και θα είναι διαθέσιμη έως 17/10, για νέες ενεργοποιήσεις σε 24μηνα συμβόλαια.

Μια ενιαία ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας βασισμένη στο δίκτυο της Vodafone που σήμερα είναι πιο γρήγορο, πιο σταθερό πιο ισχυρό, και σε περισσότερα σημεία της χώρας από ποτέ, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλης της οικογένειας για επικοινωνία, εκπαίδευση, εργασία και ψυχαγωγία.

Ανακάλυψε τις πιο δυνατές συνδυαστικές προσφορές με τα προγράμματα Vodafone All+ που εμπλουτίζονται συνεχώς.

Ό,τι κι αν ψάχνεις υπάρχει μια προσφορά για σένα εδώ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κίνδυνος για «κεκλεισμένων των θυρών» το ντέρμπι

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αύριο η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ για νέο Γραμματέα - LIVE

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι συντριβής ελικοπτέρου κοντά σε στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον - Χάθηκε η επικοινωνία - Αναφορές για έκρηξη

12:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone All+: Νέα πλατφόρμα συνδυαστικών προγραμμάτων για απεριόριστα data και οπτική ίνα μέχρι το σπίτι

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνέλαβαν πατέρα που χρησιμοποιούσε ως αερόσακο το πεντάχρονο παιδί του

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στο Netflix - Το πρώτο σόου... σε εκκλησία σε ηλικία 6 ετών

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Όχι στον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων – Πόσο πιθανό είναι το lockdown

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE, Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Το ιστορικό φιλικό στην Αυστραλία

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Εικόνες και βίντεο από την άσκηση ετοιμότητας σε Αιγαίο και Έβρο

12:06ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σάκης Τανιμανίδης: Από την Αλάσκα μέχρι τις Μαλδίβες… και τώρα στο BeWell Festival 2025!

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα σε γηροκομείο: 95χρονη ασθενής με άνοια ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου επιζήσασα του Ολοκαυτώματος

11:59ΕΛΛΑΔΑ

report.oasa.gr: Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας καταγγελιών για προβλήματα σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ ή ηλεκτρικό

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός σήμερα - Κολυδάς: Κάτι από φθινόπωρο - Μέχρι πότε θα χρειαστούμε μπουφάν

11:51ME TO N & ME TO Σ

Ο Παύλος Φύσσας ζει - «Νεκροί» αυτοί που τον σκότωσαν

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Χρέος μας και πράξη ευθύνης η ουσιαστική στήριξη και φροντίδα των πιο ευάλωτων»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Η ευλογιά απειλεί τώρα τη φέτα: Ακόμη και για ελλείψεις στην αγορά, μιλούν οι κτηνοτρόφοι

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυβέρνητη» ήπειρος η Ευρώπη: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί τα θεμέλια του μπλοκ

11:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναβλήθηκε η δίκη του Γιάννη Μάλαμα για τον Απρίλιο λόγω κωλύματος του συνηγόρου του

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Έξαλλος ο Σοϊλέδης στο Exathlon με συμπαίκτριά του: «Είπε ότι είχα μούσια τόσα χρόνια γιατί έχω προγούλια και πετάνε τα αυτιά μου»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας ξεκίνησε απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι - «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει στο Newsbomb.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Η ευλογιά απειλεί τώρα τη φέτα: Ακόμη και για ελλείψεις στην αγορά, μιλούν οι κτηνοτρόφοι

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυβέρνητη» ήπειρος η Ευρώπη: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί τα θεμέλια του μπλοκ

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός σήμερα - Κολυδάς: Κάτι από φθινόπωρο - Μέχρι πότε θα χρειαστούμε μπουφάν

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνέλαβαν πατέρα που χρησιμοποιούσε ως αερόσακο το πεντάχρονο παιδί του

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Γράφεται Ιστορία στην άλλη άκρη του πλανήτη - Η ώρα και το κανάλι

12:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κίνδυνος για «κεκλεισμένων των θυρών» το ντέρμπι

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζίνο, ο γηραιότερος γορίλας του Animal Kingdom πέθανε στα 44 - Το «ευχαριστώ» της Disney

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ