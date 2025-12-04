Ημέρες Καριέρας Τουρισμού Αθήνας: Θετικό πρόσημο για 65 εταιρείες και πάνω από 1.000 επαγγελματίες

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, κορυφαίες τουριστικές επιχειρήσεις και υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή, αναδεικνύοντας τις προοπτικές απασχόλησης σε έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας

Ημέρες Καριέρας Τουρισμού Αθήνας: Θετικό πρόσημο για 65 εταιρείες και πάνω από 1.000 επαγγελματίες
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις 28 και 29 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού, η κορυφαία διοργάνωση που απευθύνεται στον κλάδο εστίασης και φιλοξενίας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, κορυφαίες τουριστικές επιχειρήσεις και υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή, αναδεικνύοντας τις προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης σε έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η πρωτοβουλία είχε ως βασικό στόχο την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, εστιάζοντας κυρίως στις ανάγκες στελέχωσης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 υποψήφιοι και εκπρόσωποι συνολικά 65 εταιρειών. Οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ανοιχτές θέσεις εργασίας, απολαμβάνοντας δροσερά alcohol free drinks με την υποστήριξη της Three Cents. Παράλληλα, παρακολούθησαν ενδιαφέροντα workshops και ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες και έλαβαν εξατομικευμένες συμβουλές καριέρας από ειδικούς του kariera.gr.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου συνομίλησαν με εκατοντάδες υποψηφίους, αξιοποίησαν στο έπακρο τη δυνατότητα να ενισχύσουν το employer brand τους, να αναδείξουν την εταιρική τους ταυτότητα αλλά και να προβληθούν στα digital κανάλια του kariera.gr πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση.

Ο Χρήστος Κουρούκλης, Head of Sales HO.RE.CA. του kariera.gr δήλωσε: «Ο τουριστικός τομέας στηρίζεται στη διαρκή επένδυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr στην Αθήνα, οι οποίες έγιναν με απόλυτη επιτυχία την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, φιλοξενώντας περισσότερους από 70 εργοδότες και 1.100 υποψηφίους, αποτελούν έναν καθιερωμένο θεσμό, προσφέροντας ένα οργανωμένο περιβάλλον συνάντησης μεταξύ τους. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ενισχύεται ο διάλογος μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών φορέων και νέων επαγγελματιών, αναδεικνύονται ευκαιρίες απασχόλησης και προωθείται η ποιοτική επαγγελματική εξέλιξη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού οικοσυστήματος».

Platinum Sponsor στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού ήταν το One&Only Kéa Island. Ο Jerome Colson, Γενικός Διευθυντής του One&Only Kéa Island, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού είναι μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσουμε νέους επαγγελματίες και να μοιραστούμε το πάθος μας για τη φιλοξενία. Ανυπομονούμε να δούμε τους νέους αυτούς ανθρώπους να εξερευνούν τις δυνατότητες της καριέρας τους και να ανακαλύπτουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στο λαμπρό μέλλον του τουρισμού».

Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr συνεχίζονται και με το νέο έτος, ξεκινώντας ένα συναρπαστικό ταξίδι με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, στις 23 και 24 Ιανουαρίου. Ακολουθεί το Ηράκλειο Κρήτης, όπου η διοργάνωση επιστρέφει για δεύτερη φορά, στις 31 Ιανουαρίου, ενώ ο φετινός κύκλος θα ολοκληρωθεί στην Πάτρα, στις 11 Φεβρουαρίου, με στόχο την επέκταση της πρωτοβουλίας και σε ακόμη περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού επιβεβαίωσαν τον στρατηγικό τους ρόλο ως γέφυρα σύνδεσης ανάμεσα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα του Τουρισμού και ενισχύοντας τη δυναμική του θέση στην οικονομική σκηνή της χώρας.

Platinum Sponsor

One&Only Kéa Island

Gold Sponsors

Hotel Grande Bretagne, a Luxury Collection Hotel, Athens | King George, a Luxury Collection Hotel, Athens | Wavemaker Hospitality

Strategic Partner

Three Cents Artisanal Beverages

