Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες στην Ευρώπη

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Το Kaizen Foundation, ο Διεθνής Κοινωφελής Οργανισμός που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, διευρύνει σημαντικά τη διεθνή παρουσία του μέσα από νέες στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης ευάλωτων κοινοτήτων.

Το Kaizen Foundation έχει ήδη επιδείξει σημαντικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, όπως η δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτήρηση και τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών και η δωρεά άνω των 4 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Παράλληλα, στην Ευρώπη έχει χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση κλινικής στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Πιτέστι στη Ρουμανία, ενώ έχει συνεργαστεί και με φορείς όπως το UEFA Foundation for Children. Πλέον, για πρώτη φορά επεκτείνει τη δράση του και στη Νότια Αμερική.

Στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς ανάπτυξης της δράσης του, το Kaizen Foundation προχωρά σε νέες συνεργασίες με τους οργανισμούς Nia Tero, TETO Brasil και Resolution Project, ενώ παράλληλα ενισχύει το έργο της διεθνούς οργάνωσης Ashoka στην Ευρώπη.

Αξιοπρεπής στέγαση για ευάλωτες οικογένειες στη Βραζιλία

Το Kaizen Foundation συνεργάζεται με την TETO Brazil για την κατασκευή 120 κατοικιών έκτακτης ανάγκης σε κοινότητες που αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες φτώχειας. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Kaizen Foundation. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή 35 κατοικιών κατά τη διάρκεια του 2025 και προβλέπονται ακόμη 85 μέσα στο 2026, βελτιώνοντας άμεσα τις συνθήκες διαβίωσης για εκατοντάδες ανθρώπους.

Στήριξη των αυτόχθονων κοινοτήτων σε Βραζιλία και Κολομβία

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με τον διεθνή οργανισμό Nia Tero, το Kaizen Foundation θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο των αυτοχθόνων κοινοτήτων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των οικοσυστημάτων στη Βραζιλία και την Κολομβία. Η συνεργασία εστιάζει στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και της πολιτισμικής αυτονομίας των κοινοτήτων αυτών, καθώς και στη στήριξη δράσεων για την προστασία των εδαφών τους και την ενδυνάμωση της φωνής τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ενδυνάμωση της νέας γενιάς κοινωνικών επιχειρηματιών σε Ελλάδα και τρεις ακόμα χώρες

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας με το The Resolution Project, το Kaizen Foundation ενισχύει την υποστήριξη προς τη νέα γενιά κοινωνικών επιχειρηματιών παγκοσμίως, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση ενός διεθνούς δικτύου περισσότερων από 50.000 φοιτητών που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η Βραζιλία, η Κολομβία και ο Καναδάς, θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση (seed funding), καθοδήγηση, εκπαιδευτικές ευκαιρίες και συνεχή υποστήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας στην Ευρώπη

Παράλληλα, το Kaizen Foundation συνεργάζεται με την Ashoka, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς που υποστηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, το Kaizen Foundation χρηματοδοτεί ένα νέο Ashoka Fellow στην Πορτογαλία.

Ο Πρόεδρος του Kaizen Foundation, Πάνος Κωνσταντόπουλος, δήλωσε: «Είμαστε ένας οργανισμός που πιστεύει στη δύναμη των συνεργασιών και σε δράσεις που φέρνουν ουσιαστικά, διαρκή και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Επίσης, πιστεύουμε ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για ένα καλύτερο αύριο, δεν γνωρίζουν σύνορα. Από την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων έως τη στήριξη της νέας γενιάς κοινωνικών επιχειρηματιών, οι νέες συνεργασίες του Kaizen Foundation αντανακλούν τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε σε λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο.»

