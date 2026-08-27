Motor Oil: Τι «προαναγγέλλει» το ρεκόρ κερδών εξαμήνου 2026

Snapshot Ο κύκλος εργασιών της Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο 2026 αυξήθηκε κατά 42,89% σε σύγκριση με το 2025, φτάνοντας τα 7.524,1 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν ρεκόρ, ανερχόμενα σε 689,3 εκατ. ευρώ έναντι 163,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2025.

Η εταιρεία θα διανείμει αυξημένο προμέρισμα και τελικό μέρισμα, χωρίς όμως να προβλέπεται έκτακτο μέρισμα.

Η έκπτωση στα καύσιμα από τα διυλιστήρια, που λήγει στις 31 Αυγούστου, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα παραταθεί, με το κόστος για κάθε διυλιστήριο να υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των κερδών οφείλεται στην άνοδο των πωλήσεων κατά 18,06% και στην αύξηση των τιμών των προϊόντων πετρελαίου κατά περίπου 43%, παρά την αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Snapshot powered by AI

Σε διανομή αυξημένου προμερίσματος και τελικού μερίσματος προς τους μετόχους, αναμένεται να οδηγήσουν τα κέρδη ρεκόρ που ανακοίνωσε η Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο του 2026, κάτι που, εξάλλου, αποτελεί συνήθη πρακτική της τα τελευταία 10-15 χρόνια, όταν εμφανίζει έντονα ανοδικά κέρδη.

Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης μετά από ερώτηση στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Motor Oil παρουσίασε ρεκόρ καθαρών κερδών στο πρώτο εξάμηνο με τα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε Ευρώ 689.335 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 163.407 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025.

Ο κ. Τζαννετάκης μετά από ερώτηση διευκρίνισε ότι ο όμιλος δεν θα καταβάλει κάποιο έκτακτο μέρισμα καθώς αυτό δεν αποτελεί πολιτική της Motor Oil.

Έκπτωση στα καύσιμα

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο παράτασης της έκπτωσης που κάνουν τα διυλιστήρια στα καύσιμα, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου, ο αντιπρόεδρος της Motor Oil ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια απόφαση κάτι που ίσως συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Πάντως σύμφωνα με τον κ. Τζαννετάκη το κόστος ανά διυλιστήριο από την έκπτωση αυτή υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις από τα διυλιστήρια είναι της τάξης των 0,05 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και των 0,10 ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και συνδυάζονται με κρατική επιδότηση των 0,10 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Πάντως ο κ. Τζαννετάκης εκτίμησε ότι οι δυσμενείς συνθήκες στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών τόσο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή όσο και της μειωμένης προσφοράς πετρελαιοειδών από τη Ρωσία θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Αποτελέσματα ρεκόρ στο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών της Motor Oil στο εξάμηνο διαμορφώθηκε σε 7.524,1 εκατ. ευρώ έναντι 5.265,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,89%.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2026 σε Ευρώ 1.047.130 χιλ. από Ευρώ 387.437 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025 (αύξηση 170,27%) και της Εταιρείας σε Ευρώ 830.662 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2026 από Ευρώ 263.243 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2025 (αύξηση 215,55%).

Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 18,06% (από 6.260.917 ΜΤ σε 7.391.384 ΜΤ) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου κατά 43% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου 2025, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις.

Μέρος της αύξησης αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 6,8% (μέση ισοτιμία Α’ Εξαμήνου 2026: 1 € = 1,1666 $ έναντι 1 € = 1,0927 $ την αντίστοιχη περίοδο του 2025) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάρια Η.Π.Α.

Η ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων επιβεβαιώνει τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του Ομίλου, με τις πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας να ανέρχονται στο 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων το Α’ Εξάμηνο 2026, έναντι 71,62% την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ενώ η συνεισφορά της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 85,73% έναντι 81,82% το Α’ Εξάμηνο του 2025.

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο του 2026 στο ποσό των Ευρώ 1.252.312 χιλ. έναντι Ευρώ 430.522 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ήτοι αυξημένο κατά 190,88%.

Η μεγάλη αύξηση των μεγεθών αποδίδεται στην αύξηση των βιομηχανικών πωλήσεων κατά περίπου 1.200 χιλιάδες ΜΤ, λόγω της υψηλότερης διαθεσιμότητας των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των περιθωρίων διύλισης, ιδίως για βενζίνη και ντίζελ, ως συνέπεια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της συνεχιζόμενης έντασης των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας.

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