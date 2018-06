Ο Γιώργος Μαυρίδης παρουσιαστής στο Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο!

Το κορυφαίο Gaming Festival της χρονιάς έφτασε! Το Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο έρχεται στις 23 & 24 Ιουνίου στο Gazi Music Hall, με παρουσιαστή τον Γιώργο Μαυρίδη, εντυπωσιακά tournaments, δώρα και μοναδικά έπαθλα αξίας 20.000 €!

Δήλωσε τώρα – ΔΩΡΕΑΝ – συμμετοχή στο www.xboxarena.gr και πάρε μέρος στο πιο «εκρηκτικό» και γεμάτο αδρεναλίνη Σαββατοκύριακο – από τις 12.00 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ – με ατελείωτο gaming, πολλές εκπλήξεις και παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Γιώργο Μαυρίδη.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετάσχω φέτος στο Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο, που είναι το μεγαλύτερο gaming event στην Ελλάδα. Ήδη κοιμάμαι αγκαλιά με το Xbox μου και θα είμαι πανέτοιμος για να δοκιμάσω την τύχη μου σε όλα τα τουρνουά. Είμαι φανατικός gamer και το Xbox Arena Festival δίνει μία σπουδαία ευκαιρία στην κοινότητα των gamers να μαζευτούμε σε μία τεράστια αρένα με αμέτρητες κονσόλες και ατελείωτο παιχνίδι», σχολίασε ο Γιώργος Μαυρίδης.

Αγαπημένα τουρνουά παιχνιδιών όπως τα: Pro Evolution Soccer 2018, Killer Instinct, NBA 2K18, FIFA 18, Call of Duty WWII, Forza Motorsport 7, PlayerUnknown's Battlegrounds και Overwatch, με έπαθλα αξίας 20.000€, είναι μόνο η αρχή! Φέτος, μία νέα εμπειρία, αυτή του gaming Triathlon, έρχεται να κλέψει τις εντυπώσεις με τα παιχνίδια Xbox Cuphead, Forza Motorsport 7 και Halo 5, αλλά και 5 challenges σε τίτλους του Xbox, όπως το Halo 5, Sea of Thieves, State of Decay 2 & Fortnite. Ο τελικός του challenge του Πλαισίου, “Fortnite Duo Challenge”, θα διεξαχθεί στην κεντρική σκηνή του Gazi Music Hall, με απίθανα έπαθλα gaming από το Πλαίσιο.

To Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο θα φιλοξενήσει, ακόμη, για πρώτη φορά τον τελευταίο προκριματικό γύρο και τον Εθνικό τελικό του δημοφιλέστατου παγκοσμίως τουρνουά “Red Bull Player One”. O νικητής του Εθνικού Τελικού θα κερδίσει μία εβδομάδα προετοιμασίας σαν Pro player – με coach τον R1ou – στην Ελλάδα, καθώς και ένα ταξίδι στη Βραζιλία για να συμμετάσχει στον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull Player One, το Νοέμβριο.