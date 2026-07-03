Απεργία στο λιμάνι της Ραφήνας – Ποια πλοία θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Λαυρίου

Snapshot Η SEAJETS μεταφέρει εκτάκτως τα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα στο λιμάνι του Λαυρίου λόγω 24ωρης απεργίας ναυτεργατικών σωματείων.

Η Fast Ferries και η Golden Star Ferries ανακοίνωσαν ακυρώσεις δρομολογίων από και προς τη Ραφήνα εξαιτίας της απεργίας.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την απεργία, παρά την απόφαση αυτή τα ναυτεργατικά σωματεία επιμένουν στη διεξαγωγή της.

Τα σωματεία υποστηρίζουν ότι το λιμάνι της Ραφήνας διαθέτει μόνο πέντε θέσεις πρόσδεσης για έως έντεκα πλοία, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια.

Ο υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε ότι η Λιμενική Αρχή εφαρμόζει αυστηρά το καθεστώς ελλιμενισμού και τόνισε ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να θυσιάζεται για τον ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα. Snapshot powered by AI

Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει η SEAJETS τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της σημερινής 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.

Ειδικότερα:

Το «TERA JET 2» θα αναχωρήσει στις 09:50 από το Λαύριο για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, με επιστροφή στο ίδιο λιμάνι.

Το «CHAMPION JET 3» θα αποπλεύσει στις 11:00 για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Το «SUPERRUNNER JET» θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14:20 από το Λαύριο αντί της Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.

Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία για τις αλλαγές, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τα κατά τόπους πρακτορεία.

Ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star Ferries

Την ίδια ώρα, η Fast Ferries ανακοίνωσε ακυρώσεις δρομολογίων από και προς τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, ενώ αντίστοιχες ακυρώσεις γνωστοποίησε και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση.

Παράνομη κρίθηκε η απεργία – Τα σωματεία επιμένουν

Το απόγευμα της Πέμπτης, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία, ωστόσο, διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του αυξημένου αριθμού πλοίων.

Η απεργία έχει προγραμματιστεί από τις 06:01 το πρωί της Παρασκευής έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου. Συμμετέχουν η ΠΕΝΕΝ, η ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο Στέφενσων», ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 08:00 έξω από το «Superferry».

Τα σωματεία επισημαίνουν ότι στο λιμάνι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και έντεκα πλοία, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ασφάλειας. Όπως ανέφερε, το λιμάνι της Ραφήνας μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα έως πέντε πλοία, ενώ οι αιτήσεις δρομολόγησης είναι σημαντικά περισσότερες, διαβεβαιώνοντας ότι η Λιμενική Αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελλιμενισμού.