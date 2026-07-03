Ραφήνα: Κανονικά η απεργία των ναυτεργατών παρά τη δικαστική απόφαση – Αλαλούμ με τα δρομολόγια

Snapshot Η 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων στο λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιείται κανονικά παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη.

Η SEAJETS μεταφέρει εκτάκτως τα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα στο λιμάνι του Λαυρίου για την Παρασκευή 3 Ιουλίου λόγω της απεργίας.

Fast Ferries και Golden Star Ferries ακυρώνουν δρομολόγια από και προς τη Ραφήνα εξαιτίας της απεργιακής κινητοποίησης των ναυτεργατών.

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι οι λιμενικές υποδομές στη Ραφήνα είναι ανεπαρκείς και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Η δικαστική απόφαση βασίστηκε σε διαδικαστικές παραλείψεις των σωματείων, όπως μη τήρηση της οκταήμερης προθεσμίας γνωστοποίησης και μη δήλωση προσωπικού ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Αμετακίνητα εμφανίζονται τα συνδικαλιστικά όργανα των ναυτεργατών για την 24ωρη απεργία στο λιμάνι της Ραφήνας, παρά τη χθεσινή (2/7) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που έκρινε παράνομη την κινητοποίηση.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ), η οποία στρεφόταν κατά της απεργίας που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς τη Ραφήνα.

Ωστόσο, τα μέλη των ναυτεργατικών σωματείων έχουν αποκλείσει από τα ξημερώματα το λιμάνι της Ραφήνας, με τους εκπροσώπους τους να αναφέρουν ότι «η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες», επιμένοντας ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Τι υποστηρίζει η δικαστική απόφαση

Στο σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο αναφέρει ότι, παρά τα ζητήματα ασφαλείας που επικαλέστηκαν τα ναυτεργατικά σωματεία, δεν τηρήθηκαν οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την προκήρυξη απεργίας. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη οκταήμερη προθεσμία έγγραφης γνωστοποίησης της κινητοποίησης προς τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν δηλώθηκαν ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού ασφαλείας που θα απασχολούνταν κατά τη διάρκειά της.

Ποιοι συμμετέχουν στην κινητοποίηση

Η 24ωρη απεργία, που ξεκίνησε στις 06:01 το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο Στέφενσων» ενώ συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 08:00 το πρωί έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «Super Ferry».

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Όπως αναφέρουν, στο λιμάνι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που εκτιμούν ότι δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους ναυτεργάτες, τους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής.

Δρομολόγια από Λαύριο

Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει η SEAJETS τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της σημερινής 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.

Ειδικότερα:

Το «TERA JET 2» θα αναχωρήσει στις 09:50 από το Λαύριο για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, με επιστροφή στο ίδιο λιμάνι.

Το «CHAMPION JET 3» θα αποπλεύσει στις 11:00 για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Το «SUPERRUNNER JET» θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14:20 από το Λαύριο αντί της Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.

Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία για τις αλλαγές, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τα κατά τόπους πρακτορεία.

Ακυρώσεις από Fast Ferries και Golden Star Ferries

Η Fast Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ «Fast Ferries Andros» από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και της επιστροφής του από τη Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου. Παράλληλα, ακυρώνεται και το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «Αικατερίνη Π» προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο, με την εταιρεία να ενημερώνει ότι οι επιβάτες θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ανάλογες ακυρώσεις ανακοίνωσε και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των πλοίων «Superferry», «Andros King», «Golden Princess» και «Andros Queen».