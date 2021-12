Η επιστολή ΣΜΕΧΑ σε Πιτσιλή, η Norges Bank και η επένδυση στην Performance Technologies

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Επιστολή ΣΜΕΧΑ σε Πιτσιλή

Επιστολή από τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) έλαβε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, αναφορικά με την πλατφόρμα myDATA, με την οποία η ΑΑΔΕ εισήγαγε τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Για όσους δεν το γνωρίζουν, στα πλαίσια του myDATA, όποιος κάνει πώληση, λιανικής ή χονδρικής, θα πρέπει να στέλνει αυθημερόν το παραστατικό στη φορολογική διοίκηση. Αλλά οι χρηματιστηριακές δεν είναι πολυκαταστήματα και δεν λειτουργούν με όρους retail. Στη βάση αυτή ο ΣΜΕΧΑ ενημέρωσε τον κ. Πιτσιλή για τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρηματιστές στο πλαίσιο του myDATA. Όπως ανέφεραν, οι χρηματιστηριακές δεν ανήκουν στον «κόσμο του ΦΠΑ», δεν εκδίδουν λιανικές αποδείξεις και τα παραστατικά τους είναι τα πινάκια που εκδίδουν για κάθε πράξη. Στη βάση αυτή διαθέτουν δυο συστήματα καταγραφής των συναλλαγών, το back office και το λογιστικό τους. Το λογιστικό ενημερώνεται μηνιαίως και όχι καθημερινά από το back office. Ακόμη, τα συγκεκριμένα αρχεία δεν παράγονται την ίδια στιγμή (π.χ. τα πινάκια για τα παράγωγα και τα ξένα χρηματιστήρια), κάτι που στα πλαίσια του myDATA εγείρει θέμα με το χρονισμό των αποστολών. Επιχειρηματολογώντας με όλα τα ανωτέρω ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών ζήτησε από την ΑΑΔΕ να επιτρέψει οι χρηματιστηριακές να στέλνουν τα απαραίτητα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA όχι αυθημερόν, αλλά σε μηναία βάση.

Patisserie και Pandora Papers

Καμία ουσιαστική έκπληξη δεν περιελάμβαναν οι ελληνικού ενδιαφέροντος εγγραφές των Pandora Papers, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) που συνίσταται σε 6.500.000 διαρροές οικονομικών εγγράφων που αφορούν σε 30.000 υπεράκτιες εταιρείες δεν είναι αξιόλογη και σημαντική. Οι συνολικά 239 εγγραφές και 78 διευθύνσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, αφορούσαν όπως αποδείχθηκε γνωστούς επιχειρηματίες και δημόσια πρόσωπα, ενώ απουσίαζαν πολιτικοί ή οι λεγόμενοι ολιγάρχες. Ωστόσο, υπήρχαν εγγραφές που τράβηξαν την προσοχή για περεταίρω διερεύνηση και αφορούσαν σε γνωστά και μη πρόσωπα με δραστηριότητες στο Χονγκ Κονγκ, το Μονακό, αλλά και την Βραζιλία και την Βενεζουέλα. Αλλά η πρόσθετη διερεύνηση αυτών των προσώπων δεν οδηγεί πάντα σε αποκαλύψεις παραβατικών συμπεριφορών. Για να ακριβολογούμε ενίοτε οδηγεί σε διάσημα γλυκά και ζαχαροπλαστεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Εσπεράτζα Παχού (Esperanza Cristina Simon Pachou), η οποία αναφέρεται στα Pandora Papers ως σχετιζόμενη με την Ελλάδα και την Βραζιλία. Η Esperanza Cristina Simon Pachou εμφανίζεται στα Pandora Papers να μετέχει στην εταιρεία Lusander Capital που συστάθηκε το 2005 στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Ως μέτοχοι της Lusander Capital εμφανίζονται η ίδια και μέλη της οικογένειας Simon, η οποία έχει πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο του τουρισμού στη Βραζιλία. Που εμπλέκεται η Ελλάδα; Στα νομιμοποιητικά έγραφα της Lusander Capital είχε δηλωθεί μια οδός στο Φάληρο ως η μόνιμη κατοικία της Esperanza Cristina Simon Pachou. Αυτό δεν είναι παράδοξο, καθώς η Esperanza Cristina Simon Pachou είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα από το 1982 και σύζυγός της είναι ο γνωστός ζαχαροπλάστης του Φαλήρου Τάσος Παχός. Ωστόσο, δεδομένου ότι η δημοσιογραφική καταγραφή και αποδελτίωση των εγγράφων που κατέχει η ICIJ, συσχετίζει τους δικαιούχους offshore εταιρειών με τις χώρες προέλευσης, έτσι βρέθηκε και το όνομα της Esperanza Cristina Simon Pachou στα Pandora Papers. Αλλά ο «θησαυρός» σε αυτή την περίπτωση δεν κρύβεται σε κάποια offshore, αλλά στην αυθεντική γαλλική εκδοχή του προφιτερόλ, με γέμιση παγωτού, την οποία η Pachos Patisserie είχε μεταφέρει από τη διάσημη Εcole Lenotre των Παρισίων.

Η Performance Technologies

Ψήφο εμπιστοσύνης από μεγάλους επενδυτές έλαβε η Performance Technologies κατά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, κατά την οποία άντλησε 5 εκατ. ευρώ, εκδίδοντάς 1.136.363 νέες μετοχές στην τιμή των 4,40 ευρώ ανά μετοχή. Το εντυπωσιακό είναι πως σχεδόν το 10% της έκδοσης καλύφθηκε από την Norges Bank Investment Management, το μεγαλύτερο κρατικό fund στον κόσμο, που διαχειρίζεται τα πετρελαϊκά έσοδα της Νορβηγίας. Σχεδόν 352.000 μετοχές απέκτησε η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ, 251.000 μετοχές η Alpha Trust και 114.000 μετοχές η Eurobank. Μικρότερα ποσοστά μετοχών απέκτησαν άλλοι επενδυτές, νομικά και φυσικά πρόσωπα. Για τους μη γνωρίζοντες η Performance Technologies προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το cloud και τα έσοδα της προέρχονται από πωλήσεις συμβολαίων για τις υπηρεσίες της βάσει κατανάλωσης πόρων.

The HOME Project

Ο Όμιλος ΙΚΕΑ καθιστά ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία του σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Η πλέον ενεργή του δραστηριότητα σχετίζεται με το The HOME Project. Το The HOME Project είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση ανθρωπιστικού σκοπού που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και παρέχει ασφάλεια σε παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες, που φθάνουν στην Ελλάδα ασυνόδευτα. Σήμερα, το The HOME Project λειτουργεί 14 ξενώνες φιλοξενίας και έχει καταφέρει να στηρίξει περισσότερα από 700 παιδιά και να δημιουργήσει περισσότερες από 170 θέσεις εργασίας. Στις αρχές του The HOME Project, η ΜΚΟ στηρίχθηκε από τον Όμιλο Libra, της οικογένειας Λογοθέτη. Αλλά τους τελευταίους μήνες υπήρξε αλλαγή σκυτάλης. Πλέον, η ΜΚΟ λαμβάνει υποστήριξη από το Ίδρυμα ΙΚΕΑ , το Ίδρυμα Shapiro και την ολλανδική κυβέρνηση που υποστήριξε οικονομικά το άνοιγμα και τη λειτουργία ξενώνων, μέσω της συνεργασίας του The HOME Project με το Movement on The Ground, μια ολλανδική μη κερδοσκοπική οργάνωση.

Ασημένια απογραφή

Ένα ασημένιο συλλεκτικό νόμισμα αξίας 40 ευρώ θα λάβουν 50 τυχεροί πολίτες που θα απογραφούν ηλεκτρονικά. Με αφορμή την απογραφή και έπειτα από πρόταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) περιλήφθηκε στο εφετινό νομισματικό πρόγραμμα της χώρας η έκδοση ενός αργυρού συλλεκτικού νομίσματος με θέμα «Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021». Το αργυρό αυτό νόμισμα, είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί νόμισμα με θέμα την απογραφή. Το συλλεκτικό νόμισμα φέρει στην μία όψη το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ και στην άλλη το λογότυπο της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, την ονομαστική του αξία, το εθνόσημο και περιμετρικά τις λέξεις «Ελληνική Δημοκρατία» και «2021 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών». Το νόμισμα είναι κατασκευασμένο από άργυρο 92,5% και είναι επιμελημένης κοπής (proof). Οι συλλέκτες μπορούν να προμηθεύονται το ασημένιο νόμισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος έναντι 40 ευρώ. Ωστόσο, σε ένδειξη εκτίμησης της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής, ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Θάνος Θανόπουλος αποφάσισε να κληρωθούν 50 συλλεκτικά νομίσματα, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου θα λέγαμε…

